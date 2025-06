Le fonds d’indemnisation de l’administration fiscale israélienne a reçu environ 39 000 demandes d’indemnisation pour dommages matériels directs causés par des missiles iraniens tombés en ‘Israël’, ont rapporté le mardi 24 juin les médias israéliens.

Le Yedioth Ahronoth a rapporté que le fonds avait reçu environ 38 700 demandes à ce jour depuis le début de la guerre israélienne contre l’Iran le 13 juin.

Le journal a cité le fonds, indiquant que parmi ces demandes, 30 809 concernaient des dommages directs aux bâtiments, 3 713 des dommages aux véhicules et 4 085 des dommages aux équipements et autres biens.

Le journal a ajouté que, selon les estimations, des milliers d’autres bâtiments ont été endommagés, mais n’ont pas encore été enregistrés comme demandes d’indemnisation.

De son côté, le site israélien « Bahderi Haredim » a rapporté mardi que le nombre de demandes déposées à Tel-Aviv dépassait les 24 932, suivi d’Ashkelon (sud) avec 10 793 demandes.

5 milliards de pertes

Les autorités d’occupation israéliennes n’ont pas encore publié d’estimation officielle des indemnisations et des pertes subies suite à cette guerre.

Mais les médias israéliens ont affirmé que « l’ampleur des dégâts directs est sans précédent et pourrait atteindre cinq milliards, en particulier les dégâts causés à l’Institut Weizmann et à la raffinerie de Bazan frappés par des missiles iraniens ».

Un employé de l’institut Weizmann a déclaré au média économique Calcalist qu’il faudrait 50 millions de dollars pour construire un laboratoire vide, et 50 autres millions pour les équipements.

Rappelons qu’en 2024, Weizmann a annoncé une collaboration avec la société de technologie militaire Elbit pour développer des armes biologiques.

Rappelons que le 13 juin, ‘Israël,’ avec le soutien des États-Unis, a lancé une attaque massive contre l’Iran qui a duré 12 jours, ciblant des sites militaires et nucléaires, des installations civiles, des dirigeants militaires et des scientifiques nucléaires. Cette agression a fait 606 martyrs, dont au moins 44 femmes et 13 enfants, selon le ministère iranien de la Santé.

L’Iran a riposté en lançant des missiles balistiques et des drones contre des quartiers généraux de l’armée d’occupation et des services de renseignement ainsi que des sites économiques dans l’entité sioniste.

Un grand nombre de ces missiles ont pénétré les systèmes de défense aérienne, provoquant des destructions massives et une panique sans précédent, ainsi que la mort de 28 israéliens et 3 238 blessés, selon le ministère israélien de la Santé et les médias hébreux.

Les États-Unis ont pour leur part porté secours à ‘Israël’ en attaquant des installations nucléaires en Iran, en violation grave de la Charte des Nations Unies, du droit international et du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

Le lendemain, l’Iran a frappé par missiles la base américaine d’al-Udeid au Qatar — la plus grande base militaire des États-Unis en Asie de l’Ouest — en réponse à « l’agression militaire manifeste du régime criminel des États-Unis » contre les installations nucléaires iraniennes.

Après cette frappe Trump a annoncé un cessez-le-feu entré en vigueur le 24 juin à 07h00 (heure d’AlQods occupée).

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a affirmé que la réponse militaire puissante de l’Iran a contraint le régime israélien à cesser unilatéralement son agression.