La présidence turque a démenti les allégations selon lesquelles Ankara aurait pris pour cible la communauté druze en Syrie à la suite des affrontements sanglants survenus dans le gouvernorat d’Al-Soueida la semaine dernière.

Le Centre de lutte contre la désinformation de la Direction de la communication de la présidence turque a déclaré dans un communiqué : « Récemment, il a été constaté que certaines plateformes de médias sociaux ont diffusé délibérément et systématiquement des contenus manifestement provocateurs, affirmant que la Turquie cible la communauté druze en Syrie. Ces allégations malveillantes, totalement infondées, s’inscrivent désormais dans une campagne de désinformation visant à saper l’équité de la politique étrangère turque et à déformer son image, fondée sur le respect des principes humanitaires ».

Il a poursuivi : « La politique étrangère de la Turquie repose sur une vision ferme et fondée sur des principes qui favorise la paix et la stabilité dans la région, fondée sur le respect des droits de l’homme et le respect du droit international. La Turquie a affirmé à chaque occasion son soutien à l’unité politique, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie, sans discrimination ethnique, religieuse ou sectaire. La préservation de la dignité humaine et la protection des droits fondamentaux sont au cœur de l’approche turque ».

Le communiqué a souligné que « le président Recep Tayyip Erdogan a clairement et à plusieurs reprises réaffirmé son rejet absolu de toute forme de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou sectaire dans le cadre de la politique turque à l’égard de la Syrie. Cette position ne s’est pas limitée à des déclarations ; elle s’est également traduite sur le terrain par des actions d’aide humanitaire et des initiatives diplomatiques associant tous les citoyens sans exception ».

Il a noté que « depuis le début de la crise syrienne, la Turquie a ouvert ses portes aux Syriens contraints au déplacement et a fourni toutes les formes d’aide humanitaire et de programmes sociaux à toutes les communautés syriennes, sans discrimination. La Turquie n’a exclu aucun groupe syrien, mais a traité chacun sur un pied d’égalité, indépendamment de son appartenance confessionnelle ou ethnique ».

Le communiqué a souligné que « d’autre part, les milieux à l’origine de ces fausses allégations, qui ne reposent sur aucun fait réel, révèlent leurs intentions malveillantes d’attiser la discorde et les tensions entre groupes religieux, en exploitant la structure démographique sensible et fragile de la région. Il est devenu évident que ces partis ne font que promouvoir une campagne de propagande noire au service d’objectifs géopolitiques étroits ».

Il a expliqué : « La Turquie maintient son engagement indéfectible envers sa responsabilité de parvenir à la paix, à la stabilité et à l’unité sociale entre les peuples de la région, et affiche une position ferme contre toute tentative de menacer l’unité, l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie, ou d’alimenter les conflits confessionnels. Elle affirme qu’elle ne permettra pas que ces projets se concrétisent ».

Le texte a conclu : « Dans le cadre des travaux du Centre de lutte contre la désinformation du Département de la communication de la Présidence de la République de Turquie, nous appelons l’opinion publique nationale et internationale à ne pas se laisser entraîner dans ces allégations et contenus qui ne reposent sur aucun fait, allégations délibérément fabriquées et concoctées. Nous appelons également chacun à s’assurer que les informations proviennent de sources fiables et accréditées ».

