L’Iran affirme que le projet israélien d’occuper la ville de Gaza est un signe claire de l’intention spécifique du régime de commettre un nettoyage ethnique et un génocide à Gaza.

Dans un communiqué publié le vendredi 8 août, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a fermement condamné le plan israélien d’occuper la ville de Gaza, y voyant une escalade majeure dans la guerre que mène le régime depuis 22 mois contre le territoire palestinien assiégé.

Il a déclaré que ce projet entraînerait le déplacement forcé de la population de Gaza et viserait à « parachever le génocide du peuple palestinien ».

Baghaï a exhorté la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice à tenir compte de la menace d’une occupation totale de Gaza par les criminels israéliens qui règnent sur la terre historique de Palestine.

Vendredi, le cabinet de guerre israélien a approuvé un plan militaire visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza et à renforcer son emprise sur l’enclave assiégée, qui subit des bombardements incessants depuis des mois.

Baghaï a ajouté que tous les gouvernements ainsi que les Nations unies portent la responsabilité juridique et morale de mettre un terme au génocide et aux crimes odieux commis par Israël dans les territoires occupés palestiniens.

Il a déclaré qu’il était « honteux » que les États-Unis et d’autres pays occidentaux continuent d’être complices des crimes d’Israël.

« Il est nécessaire de contraindre le régime israélien à arrêter le génocide [à Gaza] et à envoyer d’urgence une aide humanitaire à la population affamée et assoiffée, en vue de mettre un terme à une catastrophe qui a ébranlé les fondements juridiques, normatifs et éthiques de la civilisation humaine », a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Il a indiqué que l’Iran appelle officiellement le secrétariat de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), l’Arabie saoudite en tant que pays hôte, ainsi que la Turquie, présidente actuelle du Conseil des ministres de l’OCI, à convoquer une réunion d’urgence sur cette affaire.

« L’Iran appelle également les pays musulmans à prendre des mesures collectives pour soutenir le peuple palestinien opprimé », a ajouté Baghaï.

Depuis le 7 octobre 2023, la guerre génocidaire israélienne contre Gaza a fait au moins 61 330 martyrs et 152 045 blessés parmi les Palestiniens, la majorité des victimes étant des femmes et des enfants.

Les autorités sanitaires de Gaza ont rapporté que 197 personnes, dont 96 enfants, sont mortes de malnutrition durant la guerre, alors qu’Israël continue d’imposer de sévères restrictions à l’acheminement de l’aide humanitaire, dans un contexte d’aggravation de la crise alimentaire dans la bande de Gaza.

Source: Avec PressTV