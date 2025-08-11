Des terroristes ont attaqué ce dimanche un commissariat de police dans la province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est de l’Iran.

« Un policier a été tué, dimanche 10 août, lorsque certains terroristes ont tenté de pénétrer dans le commissariat de police de Saravan », ville située à 347 km au sud-est de Zahedan capitale de la province du Sistan-Baloutchistan, a indiqué l’agence de presse iranienne Tasnim.

Le policier, père de quatre enfants, s’appelait Khodadad Bagheri.

Le chef de la police du Sistan-et-Baloutchistan, le général de brigade Mohammad Reza Eshaqi, a déclaré que ses forces ont éliminé trois assaillants armés, arrêté quatre autres, et saisi deux véhicules ainsi que des armes, dont une Kalachnikov et un pistolet avec leurs munitions.

Selon des médias iraniens, les terroristes appartiennent au groupe Jaïch al-Adel, (l’Armée de la justice) connu en Iran sous le nom « Armée de l’injustice ».

Le mois dernier, des militants ce groupe terroriste ont lancé une attaque contre un complexe judiciaire à Zahedan, tuant six personnes et en blessant 20 autres.

Le Sistan-et-Baloutchistan, région frontalière avec le Pakistan et l’Afghanistan, est depuis longtemps le théâtre d’affrontements fréquents entre les forces de sécurité iraniennes, les terroristes takfiristes et les trafiquants de drogue.

Source: Médias