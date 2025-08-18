Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a affirmé que « l’Iran soutient les pays de la région lorsqu’ils sollicitent de l’aide, sans s’ingérer dans leurs affaires internes ni leur imposer d’ordres.»

Dans une déclaration ce lundi, M.Larijani a souligné que « le Liban mène des discussions internes et recherche des solutions ».

Et d’ajouter : « l’Iran a soutenu et continuera d’appuyer le peuple libanais », indiquant que « la décision finale appartient aux Libanais eux-mêmes.»

M.Larijani a rejeté « les délais imposés par les grandes puissances aux pays de la région », les considérant comme « un langage insultant et inapproprié pour des peuples prestigieux ».

Il a dans ce contexte rappelé que « Trump nous a également fixé des délais, mais personne n’y a prêté attention. »

« Que quelqu’un vienne de milliers de kilomètres et dise : “Vous devez terminer cette tâche à cette date”, puis menace d’une récompense insignifiante, est insultant et inacceptable », a lancé M.Larijani, en allusion aux diktats US de désarmer la Résistance au Liban.

Et de conclure : « notre approche repose sur le principe que chaque pays doit préserver sa souveraineté et son indépendance décisionnelle… Si les États-Unis souhaitent une aide, ils doivent la proposer sans condition. Quant à nous, il est de notre devoir de soutenir nos frères sans les imposer des diktats. »