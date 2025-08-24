

Selon les médias israéliens, « des manifestations de colons ont eu lieu samedi soir à Tel-Aviv contre la guerre en cours dans la bande de Gaza et contre l’armée israélienne ».

Parmi les personnalités présentes figurait Ofer Cassif, député à la Knesset, qui a écrit : « Arrêtez le génocide, rejetez la guerre ». Les manifestants ont brandi la banderole : « Vous, tueurs d’enfants, arrêtez le génocide à Gaza ».

Par ailleurs, des colons ont manifesté contre le ministre de la Sécurité nationale de l’occupation, Itamar Ben Gvir, alors qu’il se trouvait dans une synagogue. Une altercation verbale a éclaté entre lui et l’un des manifestants concernant l’opposition de Ben Gvir à un accord d’échange de prisonniers.

« L’un des manifestants s’est adressé à Ben Gvir en lui disant : « Vous êtes un terroriste condamné et un tueur de prisonniers. Comment avez-vous fait pour que l’accord soit bloqué ? » ont rapporté les médias israéliens.

Le manifestant, qui s’est présenté comme un officier du 75e bataillon, a accusé « Ben-Gvir de s’être soustrait au service militaire et de n’avoir jamais servi dans l’armée israélienne ».

Ces faits surviennent alors que l’armée d’occupation israélienne a entamé la deuxième phase de l’opération Gideon, qui vise à occuper la ville de Gaza. Le cabinet a approuvé le plan d’occupation.

