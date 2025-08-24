Le ministère israélien des Affaires étrangères a limogé le consul honoraire à Maastricht, aux Pays-Bas, Benoît Wesley, après qu’il eut vivement critiqué Israël lors d’interviews, qualifiant ses actions dans la bande de Gaza de « génocide ».

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que M. Wesley s’était également opposé à l’inclusion d’une clause dans les accords de coalition du nouveau gouvernement néerlandais prévoyant le transfert de l’ambassade des Pays-Bas à la ville AlQods occupée.

Un responsable israélien a déclaré que les déclarations de M. Wesley « ont nui aux relations et suscité la colère des rabbins et des responsables d’organisations juives et chrétiennes », selon le Yedioth Ahronoth.

Une source israélienne a déclaré au journal que M. Wesley « a plus de 80 ans, n’est plus actif et ne fait que tenir des propos contre Israël ».

La source a confirmé que « des plaintes ont été déposées à son encontre par des personnalités éminentes de la communauté juive ces dernières années ».

Wesley a été nommé à ce poste en 2009, et sa lettre de nomination a été signée par l’ancien président israélien Shimon Peres.

Cependant, Wesley a souligné que ses accusations contre ‘Israël’ reposaient sur des images circulant dans le monde entier, suscitant des critiques sans précédent, même de la part de ses plus fervents alliés occidentaux.

Wesley a insisté sur le fait qu’il disait la vérité et refusait de mentir, déclarant : « J’ai toujours dit la vérité et je suis resté sur mes positions.»

Dans ce contexte, les ministres restants du parti néerlandais du Nouveau Contrat Social ont démissionné du gouvernement, peu après l’annonce de la démission du ministre des Affaires étrangères Kasper Veldkamp, en raison de l’obstruction du gouvernement à de nouvelles mesures contre ‘Israël’.

Rappelons qu’‘Israël’ mène -avec le soutien des USA- une guerre génocidaire à Gaza depuis le 7 octobre 2023, qui a coûté la vie à plus de 62.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.