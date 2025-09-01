Le président du Conseil européen qualifie la situation dans la bande de Gaza de catastrophe humanitaire, réclame un cessez-le-feu immédiat, l’entrée de l’aide et l’arrêt des activités de colonisation, tout en soutenant la solution à deux États. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Le président du Conseil européen qualifie la situation dans la bande de Gaza de catastrophe humanitaire, réclame un cessez-le-feu immédiat, l’entrée de l’aide et l’arrêt des activités de colonisation, tout en soutenant la solution à deux États.