Les forces armées yéménites ont annoncé avoir mené une attaque au missile contre un pétrolier israélien dans le nord de la mer Rouge.

Le porte-parole des forces yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré, ce lundi 1er septembre, que « les forces yéménites ont mené une opération militaire contre le pétrolier israélien Scarlet Ray dans le nord de la mer Rouge », révélant que « cette opération a été menée avec un missile balistique en soutien à Gaza ».

Le général Saree a affirmé que « le missile a directement touché le navire sioniste ».

Il a réaffirmé que « les forces armées yéménites continueront de soutenir le peuple palestinien en interdisant les navires israéliens de se diriger vers les ports israéliens dans la Palestine occupée, et continueront également de viser des cibles israéliennes en Palestine occupée ».

M.Saree a en outre réitéré: « Nos opérations se poursuivront jusqu’à l’arrêt de l’agression israélienne et la levée du siège imposé contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza.»

Rappelons que les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) ont fait état d’une attaque dimanche contre un navire israélien dans la mer Rouge, à 40 miles au sud-ouest de Yanbu, en Arabie saoudite.

Adieux au PM Al-Rahwi et aux ministres victimes de l’agression israélienne

Entre-temps, le cortège funèbre du Premier ministre yéménite Ahmed Ghaleb al-Rahwi et de plusieurs autres ministres tombés en martyre suite à une agression israélienne le jeudi dernier contre la capitale yéménite, a été organisé ce lundi matin.

Notre correspondant a fait état d’une forte affluence sur la place al-Sabeen à Sanaa pour participer au cortège funèbre d’al-Rahwi et de ses compagnons martyrs.

PM par intérim: Nous ne regretterons pas notre soutien à Gaza

Lors de ces funérailles, le Premier ministre par intérim Mohammad Miftah a déclaré : « Nous sommes dans une position honorable et nous ne regretterons jamais notre soutien à Gaza ».

Miftah a souligné que « le Yémen offre aujourd’hui ses hommes en soutien à la vérité, et nous en sommes honorés et satisfaits, mais nous avons encore le sentiment de ne pas donner assez.»

Et d’ajouter : « J’étais présent aux côtés des martyrs et du Premier ministre, et ils sont extrêmement satisfaits et absolument convaincus du sacrifice.»

M.Miftah a souligné: « Le sang des martyrs nous donne motivation et détermination. L’état des institutions existe et la performance réelle du gouvernement ne sera pas affectée par l’agression.»

Et de renchérir: « Nous avons un véritable Etat des institutions. Le travail et la situation sont parfaitement stables, les approvisionnements sont disponibles, nos réserves sont bonnes, et l’ennemi ne vaincra pas.»

Il a ajouté : « Nous sommes entrés dans une guerre de grande ampleur et influente, et nous avons affronté les Américains. Cette guerre n’était pas seulement militaire », soulignant que « l’ennemi a ciblé les ports pour asphyxier le Yémen, mais n’a pas atteint son objectif. Les ports fonctionnent et il n’y a pas eu de crise. »