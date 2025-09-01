Commentant l’assassinat du chef du gouvernement yéménite de Sanaa et de membres de son cabinet dans une frappe israélienne jeudi, le Financial Times a estimé que les victimes étaient principalement des dirigeants administratifs et n’occupaient pas de postes de commandement militaire effectifs ; par conséquent, la frappe n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les capacités opérationnelles du groupe Ansarullah.

L’Associated Press partage cette analyse. La frappe a visé de hauts responsables lors d’une réunion, mais n’incluait pas de militaires de haut rang, ce qui réduit la probabilité de réduire les capacités productives, les munitions ou les infrastructures militaires.

Le Wall Street Journal estime que cette frappe symbolique témoigne des progrès des services de renseignement israéliens en matière de ciblage, mais elle ne semble pas décisive d’un point de vue militaire, les victimes n’étant pas au cœur de la hiérarchie militaire.

Dans un contexte plus large, un rapport de groupes d’analyse tels que Crisis Group soutient qu’Ansarullah a renforcé ses capacités militaires – notamment l’utilisation d’armes à sous-munitions et de missiles balistiques – les rendant plus résistants aux frappes aériennes et renforçant leur résistance.

Wikidata estime quant à lui que « les attaques américaines de grande envergure n’avaient pas entraîné de destruction fondamentale des capacités militaires » des forces de Sanaa. Malgré les pertes humaines et les pertes d’infrastructures, elles ont continué de lancer des attaques de missiles et de drones.

