Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, Sayyed Abdelmalek al-Houthi, a affirmé que « l’ennemi israélien, en partenariat avec les États-Unis, continue de commettre le crime du siècle et le scandale de l’époque contre le peuple palestinien », soulignant que « ces crimes constituent une honte pour les lâches et les collaborateurs ».

Dans un discours prononcé jeudi à l’occasion de l’anniversaire du Messager de Dieu le prophète Mohammad (P), Sayyed al-Houthi a expliqué que « cet événement intervient à la fin de la deuxième année d’agression israélienne contre la bande de Gaza, sous le soutien direct des États-Unis, alors que les souffrances des Palestiniens se sont intensifiées au point de priver les nourrissons de lait et de les faire souffrir systématiquement de faim ».

Il a ajouté que « l’occupation israélienne poursuit ses violations quotidiennes contre la mosquée Al-Aqsa et la Cisjordanie, tandis que certains restent les bras croisés comme si la question ne les concernait pas ». Il a averti que « l’inaction ou la coopération avec l’ennemi ne protégeraient pas les personnes impliquées de ses répercussions ».

Sayyed Al-Houthi a estimé que « l’oppression du peuple palestinien révéle le niveau effroyable de déclin humain, moral et religieux atteint par la nation islamique », ajoutant que « toutes les alternatives et options auxquelles la nation s’était accrochée et sur lesquelles elle avait bâti ses positions avaient échoué ».

Le chef d’Ansarullah a indiqué que « le plan sioniste ne s’arrête pas aux frontières de la Palestine. Au contraire, ses plus grands criminels proclament ouvertement un projet visant toute la région sous le prétexte de transformer le Moyen-Orient et d’établir un Grand Israël ».

Sayyed Al-Houthi a souligné la position ferme du Yémen en faveur du peuple palestinien, appelant « les personnes de conscience à agir pour empêcher les crimes sionistes qui pratiquent le génocide et la famine ». Il a noté que « le maintien de la nation dans sa situation actuelle, qui contredit ses principes, mènera à sa destruction ».

Source: Médias