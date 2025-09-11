L’occupation israélienne a lancé mercredi une agression contre le Yémen, ciblant la capitale Sanaa et le gouvernorat d’Al-Jawf. « L’agression a fait 35 martyrs et 131 blessés », selon le ministère de la Santé du gouvernement de Sanaa.

Selon le communiqué du ministère, le bilan s’élève à 28 morts et 113 blessés à Sanaa, et à 7 morts et 18 blessés dans le district d’Al-Hazm, dans le gouvernorat d’Al-Jawf.

Dans les détails, l’agression contre Sanaa a visé le poste médical du secteur de la santé, situé sur la 60e rue, au sud-ouest de Sanaa, ainsi que le siège du Département de l’orientation morale du ministère de la Défense, situé dans le quartier d’Al-Tahrir, au centre de la capitale, et les sièges des journaux 26 Septembre et Al-Yaman dans le même quartier.

Une source officielle de haut rang a déclaré que « l’attaque contre le siège du journal 26 Septembre a provoqué des dizaines de morts et de blessés parmi les journalistes, hommes et femmes. À Al-Jawf, dans le nord-est du pays, l’agression a visé le complexe gouvernemental du district d’Al-Hazm.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré : « Nos défenses aériennes ont pu lancer plusieurs missiles sol-air pour contrer l’agression sioniste contre notre pays ».

Saree a ajouté, dans un communiqué sur les réseaux sociaux, que certaines formations de combat sont parties avant l’agression israélienne, déjouant ainsi la majeure partie de l’attaque.

Dans un autre communiqué, Saree a nié les allégations de l’occupation israélienne selon lesquelles elle aurait ciblé des sites de plateformes de missiles, affirmant que ses raids ont visé uniquement des cibles civiles.

Il a souligné que « cette agression brutale ne restera pas sans riposte et sanctions ».

Une source de l’armée de l’air israélienne a déclaré aux médias israéliens que « l’attaque contre le Yémen a impliqué plus de 10 chasseurs et plus de 30 munitions ont été utilisées contre 15 sites ».

L’occupation a frappé des cibles purement civiles

Une source militaire de haut rang a affirmé que « l’agression a touché des cibles purement civiles », soulignant que « le complexe gouvernemental d’Al-Jawf est un bâtiment au service des citoyens et n’a aucun lien avec l’armée ».

La source a indiqué que « cibler des installations civiles est une stratégie qui ne peut empêcher le Yémen de remplir son rôle », notant que « le ciblage du complexe gouvernemental par l’occupation témoigne de son incapacité et de son échec ».

Il a ajouté : « Tous ces sacrifices ne nous empêcheront pas de soutenir Gaza et de riposter contre l’entité israélienne. »

Malgré l’agression en cours, les forces armées yéménites poursuivent leurs opérations contre l’occupation, frappant diverses cibles, dont l’aéroport Ben Gourion, et imposant une interdiction de navigation dans les ports israéliens. Elles maintiennent leur position ferme jusqu’à la fin de l’agression israélienne contre Gaza et la levée du blocus.

Qualifiant l’agression israélienne de fiasco, le chef du Conseil suprême politique du Yémen Mahdi al-Machate a menacé l’entité sioniste: « Tous les Israéliens devraient rester sur leurs gardes car la riposte va venir . L’offensive israélienne nous donne une occasion plus propice pour riposter de toutes nos forces ».

Selon le gouvernement de Sanaa, « les raids israéliens sont une tentative de viser les citoyens, de saborder leur vie et de façonner l’illusion d’une victoire à travers les panaches de fumée ».

Source: Médias