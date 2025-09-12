Le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné les « menaces agressives et les déclarations inacceptables d’escalade » proférées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi que sa tentative « désespérée » de justifier l’agression.

Le porte-parole du ministère, Fouad Majali, a affirmé « la totale solidarité de la Jordanie avec l’État du Qatar, sa sécurité, sa stabilité, sa souveraineté, ainsi que la sécurité de son territoire et de ses citoyens », et a exprimé « le soutien du pays à toute mesure prise par le Qatar pour protéger sa sécurité et sa souveraineté ».

Il a exprimé le rejet par la Jordanie « des menaces à la sécurité du Qatar », soulignant qu’elles « reflètent l’approche du gouvernement israélien en difficulté et son comportement d’escalade qui déstabilise la sécurité et la stabilité de la région et menace la paix et la sécurité internationales ».

Le porte-parole du ministère a souligné que « la sécurité et la stabilité du Qatar sont essentielles à la sécurité et à la stabilité de la Jordanie ».

Majali a réitéré son appel à la communauté internationale pour qu’elle assume ses responsabilités juridiques et morales et oblige « Israël » à mettre fin à son agression contre Gaza, à sa dangereuse escalade en Cisjordanie et à ses attaques qui violent la souveraineté des États et la Charte des Nations Unies.

Il a ajouté que « mettre fin à l’occupation, freiner l’agression israélienne et respecter les droits légitimes du peuple palestinien à établir un État indépendant et souverain sur son territoire national sont les seuls moyens de parvenir à une paix juste et globale garantissant la sécurité et la stabilité dans la région ».

Source: Médias