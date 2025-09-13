Le Hamas a annoncé que le chef de son bureau dans la bande de Gaza, Khalil al-Hayya, a participé les funérailles de son fils et d’autres martyrs tués lors de l’agression israélienne contre Doha, dans le cadre de mesures de sécurité spéciales prises au Qatar.

Les autres martyrs, outre Hammam, le fils de Khalil al-Hayya, sont : Jihad Labad, son directeur de bureau ; Abdullah Abdul Wahid ; Moamen Hassouna et Ahmed al-Mamluk, ses gardes du corps ; et Badr Saad Mohammed al-Humaidi, membre des Forces de sécurité intérieure qataries.

Auparavant, une cérémonie funèbre a été organisée jeudi à Doha pour les martyrs, en présence de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, de plusieurs ministres et hauts fonctionnaires, ainsi que d’une foule de citoyens et d’habitants.

Source: Médias