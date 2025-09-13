Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a lancé un avertissement sévère aux gouvernements islamiques, critiquant ce qu’il a qualifié de discours rhétoriques prononcés lors des conférences sans aucune mesure concrète.

Ali Larijani a estimé que ce type de réunion constituait « une nouvelle incitation à l’agression dans l’intérêt de l’entité sioniste », compte tenu de l’agression continue contre le peuple palestinien.

Larijani a déclaré : « Organiser une conférence pleine de discours sans résultats concrets, comme c’est le cas lors des réunions du Conseil de sécurité, revient pratiquement à encourager l’occupation à poursuivre ses crimes. »

Il a appelé à la création d’une « cellule d’opérations conjointe » entre les pays islamiques pour faire face à la « folie de l’entité » sioniste, soulignant que cette seule mesure suffirait à éveiller les inquiétudes des puissances qui la soutiennent et à les inciter à réévaluer leurs positions sous des prétextes tels que « l’instauration de la paix mondiale » et le « prix Nobel ».

« Puisque vous n’avez rien fait pour les musulmans affamés et opprimés de Palestine, prenez au moins une décision modeste pour éviter votre propre anéantissement », a-t-il aussi recommandé en s’agressant aux Etats islamique.

Les propos de Larijani anticipent le sommet d’urgence des dirigeants arabes et islamiques qui doit se tenir à Doha dimanche et lundi pour discuter des répercussions de l’agression israélienne perpétrée contre le Qatar pour éliminer dirigeants du Hamas.

L’Iran a confirmé la participation au sommet de son président Massoud Pezeshkian.

Ce sommet d’urgence examinera « un projet de résolution sur l’attaque israélienne contre l’État du Qatar, préparé lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères des pays arabes et islamiques qui se tiendra dimanche », a indiqué le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari.

Il reflète « la large solidarité arabe et islamique avec l’État du Qatar face à l’agression lâche d’Israël (…), ainsi que le rejet catégorique par ces pays du terrorisme d’État pratiqué par Israël », a-t-il ajouté dans une déclaration à l’agence nationale QNA.

L’Irak a confirmé la participation de son Premier ministre Mohammed Shia al-Soudani.

La présidence turque a fait état, quant à elle, d’une visite de Recep Tayyip Erdogan à Doha lundi, sans autre précision.

Les frappes menées par l’entité sioniste pour éliminer des responsables du mouvement Hamas dans la capitale qatarie se sont soldées par un échec. Elles ont en revanche tué 5 membres du Hamas dot le fils du chef du Hamas Khalil al-Hayaa et un membre des forces de sécurité qataries.

Cette attaque qui a suscité de larges condamnations verbales à l’internationale, notamment des riches monarchies du Golfe, alliées des Etats-Unis, principal soutien d’Israël dans le monde.

Dans une mesure incongrue, les 15 du Conseil de sécurité de l’ONU, dont les USA, se sont contentés de condamner l’attaque sans condamner Israël.

Le Qatar accueille la plus grande base américaine dans la région et joue le rôle de médiateur dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, aux côtés des Etats-Unis et de l’Egypte.

Les frappes israéliennes sont « considérées dans l’ensemble du Golfe comme une violation sans précédent de la souveraineté et une atteinte à la diplomatie elle-même. En accueillant ce sommet, Doha signale que de telles agressions ne peuvent être normalisées », souligne Andreas Krieg du King’s College de Londres pour l’AFP.

« L’objectif est de tracer des lignes rouges claires et de mettre fin au sentiment qu’Israël peut agir en toute impunité », ajoute-t-il en disant s’attendre à « une prise de position plus ferme sur la Palestine et à une attitude plus dure à l’égard des actions israéliennes ».

Les Emirats arabes unis, l’un des deux pays du Golfe à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020, ont annoncé vendredi avoir convoqué l’ambassadeur adjoint d’Israël à Abou Dhabi. pour lui faire part d’une protestation formelle.

La ministre d’Etat chargée de la coopération internationale a fait part chef adjoint de la mission israélienne aux Emirats arabes unis, David Ohad Horsandi « de la protestation des Emirats et leur ferme condamnation de l’attaque ignoble et lâche menée par Israël contre l’Etat du Qatar, ainsi que des déclarations hostiles du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu », selon le communiqué.

Source: Média