Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi, lors d’une interview accordée à Fox News, qu’il considère le Hamas comme un « mouvement de résistance » indiquant s’attendre à ce que la guerre à Gaza perdue comme un Ukraine.

Erdogan a qualifié ce qui se passe à Gaza de « génocide total perpétré par Netanyahu », qualifiant le Premier ministre israélien d’« impitoyable », et déplorant que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans ce génocide .

Il a ajouté que plus de 120 000 personnes ont été blessées à Gaza et que la Turquie avait transféré nombre d’entre elles en Turquie pour y être soignées. Il a exprimé le rejet catégorique d’Ankara du génocide à Gaza.

Interrogé sur le Mouvement de résistance islamique Hamas et les captifs qu’il détient, Erdogan a rejeté les allégations qui imputent la responsabilité exclusive au mouvement, déclarant : « Ce n’est pas un crime unilatéral. Je pense qu’il est erroné de blâmer uniquement le Hamas pour cela. Comment pouvons-nous ignorer ce que Netanyahu a fait ?»

Le président turc a poursuivi en soulignant qu’Israël lançait des attaques contre des civils, rejetant toute comparaison entre le Hamas et l’occupation israélienne « en matière d’armes ».

Erdogan a en outre émis des doutes sur la possibilité d’une fin imminente de la guerre à Gaza, la comparant à la guerre en Ukraine : « Vous vous souvenez peut-être de la déclaration de Trump : « Je mettrai fin à la guerre russo-ukrainienne ». Est-elle terminée ? Elle est toujours en cours. De même, il a déclaré : « Je mettrai fin à la guerre à Gaza ». Est-elle terminée ? Non. »

