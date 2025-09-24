Dans une allocution télévisée marquant la rentrée scolaire en Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, le Leader de la Révolution islamique, a fermement exclu toute possibilité de négociations avec les États-Unis, qualifiant de « diktat » ce processus de soi-disant négociations, qui causerait des « pertes irréparables » à la République islamique d’Iran.

S’exprimant ce mardi 23 septembre, le Leader de la Révolution islamique a analysé avec une clarté tactique les conséquences de négocier avec les États-Unis : « Les négociations avec les États-Unis causent des pertes sans qu’il y ait un quelconque avantage. Dans le contexte actuel, elles causeraient des dommages lourds à notre pays, dont certaines seraient peut-être irréparables. »

Honorant la mémoire des commandants militaires, des scientifiques et autres martyrs de la guerre des Douze Jours, l’Ayatollah Khamenei a présenté ses sincères condoléances à leurs familles et a axé son discours télévisé sur trois points : l’importance de l’unité et de l’intégrité de la nation iranienne tant pendant la guerre des Douze jours que pour le présent et l’avenir du pays ; l’importance de l’enrichissement pacifique de l’uranium ; et la sagesse et la fermeté du peuple et de l’ordre islamique face aux menaces américaines.

Le Leader de la Révolution islamique a affirmé que l’unité et l’intégrité de la nation ont mis à échec le plan des agresseurs et a souligné : « L’important est que cette unité décisive demeure et reste toujours aussi efficace. »

L’Ayatollah Khamenei a appelé les experts en la matière à expliquer à l’opinion publique iranienne les dimensions et les avantages de l’enrichissement de l’uranium, et d’ajouter : « L’enrichissement de l’uranium consiste, grâce à des techniques complexes et avancées, à transformer l’uranium extrait des mines du pays en un matériau de grande valeur, l’uranium enrichi, qui présente de nombreuses utilités dans divers domaines et améliore la vie des citoyens. »

Évoquant des décennies de pressions infructueuses exercées par les puissances oppressives pour contraindre la nation iranienne à capituler et à renoncer à l’enrichissement, le Leader de la Révolution islamique a souligné : « Nous n’avons pas capitulé et ne capitulerons pas, et nous ne céderons à aucune autre pression. »

Le Leader de la Révolution islamique a expliqué que s’asseoir à la table des négociations avec les États-Unis signifierait l’acceptation du diktat américain, ses pressions et ses intimidations. Il a ajouté : « Il (président des États-Unis) a évoqué la suspension de l’enrichissement, mais son adjoint a déclaré il y a quelques jours que l’Iran ne devrait même pas posséder de missiles à moyenne et à courte portées, et cela pour que l’Iran ne puisse plus jamais leur riposter en ciblant une base américaine en Irak ou ailleurs. »

Céder à la menace américaine équivaut, selon le Leader de la Révolution islamique, à la persistance de ses exigences coercitives et incessantes, « aucune nation soucieuse de sa dignité n’accepte des négociations accompagnées de menaces, et aucun homme politique avisé ne le reconnaîtrait », a ajouté l’Ayatollah Khamenei.

À la fin de son discours, le Leader de la Révolution islamique a affirmé que la seule voie pour faire progresser le pays consiste à le renforcer dans tous les domaines militaire, scientifique, gouvernemental, structurel et organisationnel, ajoutant que des personnes intelligentes et des experts bienveillants doivent trouver et poursuivre les moyens de renforcer le pays, pour empêcher les adversaires de proférer des menaces à son encontre.

Source: Avec Press Tv