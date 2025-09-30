Le Conseil des ministres espagnol a interdit le passage de cargaisons militaires américaines vers la Palestine occupée via ses bases de Rota (Cadix) et Morón de la Frontera (Séville), rapporte El País.

Alors que la pression de l’opinion publique mondiale sur Israël se poursuit, l’embargo espagnol des livraisons d’armes américaines au régime de Tel-Aviv fait la une des journaux.

Précédemment, le gouvernement espagnol a approuvé mardi un embargo « total » sur les armes visant Israël, dans le cadre d’un ensemble de mesures destinées à mettre un terme au « génocide israélien à Gaza », selon les termes du Premier ministre Pedro Sánchez.

Le décret adopté en conseil de ministres interdit définitivement l’achat et la vente d’armes, de technologies à double usage et d’équipements militaires à ‘Israël’.

L’action de l’Espagne concerne tous les avions et navires américains transportant des armes ou du matériel pour Israël, même par des voies indirectes.

Cette décision intervient alors que Washington continue de fournir la majeure partie des armes utilisées par Israël dans son offensive sur Gaza, où plus de 66 000 personnes ont été tuées.

Le journal espagnol indique que Madrid s’oppose désormais au passage d’avions ou de navires militaires américains transportant des armes, des munitions ou du matériel militaire vers Israël via ses bases de Rota (Cadix) et de Morón de la Frontera (Séville).

« Rota et Morón ne sont pas une porte dérobée », ont déclaré des sources, qui ont souhaité rester anonymes. Elles ont souligné que les deux bases restent des bases espagnoles souveraines sous commandement espagnol et que toute activité nécessite l’autorisation de Madrid.

Les responsables espagnoles affirment que malgré un accord de défense bilatéral avec les États-Unis, les expéditions controversées, telles que les armes destinées à Israël, sont soumises à des restrictions.

Dans le cadre d’un accord signé en 1953, l’armée américaine utilise la base aérienne de Morón et la base navale de Rota, toutes deux situées dans le sud de l’Espagne, depuis plus de 70 ans.

Un porte-parole du département d’État américain avait récemment exprimé son inquiétude concernant les mesures prises par l’Espagne visant à limiter l’accès aux ports et à l’espace aérien espagnols aux navires et avions transportant des armes à destination d’Israël.

Source: Avec PressTV