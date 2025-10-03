Dans le cadre d’un acte en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, les dockers de Livourne, ville portuaire en Italie, ont refusé mardi 30 septembre toute opération de manutention pour un porte-conteneurs israélien.

Le mouvement a pris corps dès la mi-journée, lorsque le porte-conteneurs israélien Zim Virginia a accosté au terminal Darsena Toscana. Sur le quai, les dockers ont immédiatement refusé de procéder aux opérations de chargement et de déchargement, malgré la pression des autorités du port.

Les dockers ont accueilli le navire israélien par des sifflets et des klaxons, appelé à un «boycott commercial contre Israël». Pour eux, cette action répondait à une exigence morale face à la guerre génocidaire à Gaza et à la crainte que le navire transporte des cargaisons sensibles, notamment des armes.

Les dockers ont garé les voitures et les camionnettes devant le quai de Darsena Toscana et ont klaxonné en signe de protestation. Ils ont crié que personne ne participe aux opérations de déchargement. «Rien ne sort de ce navire», ont précisé ces travailleurs déterminés.

Le collectif des dockers CALP, le syndicat USB ainsi que la Confédération générale italienne du travail (CGIL) ont pris la responsabilité de ce refus, affirmant qu’il n’y aura «pas un seul conteneur chargé ni déchargé» tant que le navire reste au port.

À ce propos, Gianfranco Francese, secrétaire de la CGIL de Livourne, a déclaré que ce qui se passe dans la bande de Gaza n’est pas une guerre, mais un véritable génocide commis par le régime israélien.

À la suite de ce blocage, le préfet de Livourne, Giancarlo Dionisi, est intervenu directement. «J’ai demandé et obtenu que dans l’heure le navire Zim Virginia quitte le port de Livourne», a-t-il déclaré. Peu après, le porte-conteneurs a quitté le quai sans aucune opération commerciale.

Les syndicats ont salué cette action qui a entraîné à la sortie du navire israélien. «Le navire Zim Virginia ne déchargera ni chargera dans le port de Livourne : une autre victoire de la grève», s’est félicité l’USB. Pour les travailleurs, l’épisode illustre la capacité des dockers de Livourne à infléchir la circulation maritime internationale.

Cette action n’a pas seulement consisté en une grève ponctuelle. Elle a représenté, selon les observateurs locaux, un précédent inédit : un navire israélien repoussé du port sans aucune opération commerciale. Si des protestations avaient déjà eu lieu en Toscane, jamais un refus collectif de manutention n’avait conduit un bâtiment marchand à quitter Livourne vide.

En Italie, la séquence livournaise pourrait servir de modèle à d’autres ports. Mais c’est à Livourne, carrefour stratégique du commerce méditerranéen, que les dockers ont imposé la première victoire tangible du mouvement de boycott maritime après le déclenchement de la guerre sanglante israélienne dans la bande de Gaza.

L’Italie connait un importante action de soutien à Gaza et aux droits du peuple palestinien. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des manifestations importantes ont eu lieu dans plusieurs villes pour protester contre l’attaque israélienne contre la flottille mondiale Sumud qui se dirigeait vers Gaza afin de mettre fin au blocus. Ses bateaux ont été interceptés et les militants arrêtés.

Source: Avec PressTV