Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, Sayyed Abdelmalek al-Houthi, a déclaré que « les États-Unis et l’entité sioniste nient la reconnaissance de l’État palestinien par certains pays européens et cherchent à faire de la bande de Gaza une zone neutre, exempte de toute résistance ou présence jihadiste du peuple palestinien. Cela se fait grâce aux dispositions du plan Trump visant à désarmer la résistance et à chasser les jihadistes de la bande ».

Les États-Unis et l’entité sioniste : partenariat dans l’escalade et l’épuration politique

Sayyed al-Houthi a tenu les États-Unis et l’entité sioniste « pour responsables des violences et des brutalités perpétrées dans la bande de Gaza, qualifiant l’ampleur des crimes israéliens commis dans le cadre du partenariat américain de honteux et horribles, atteignant un niveau de criminalité effroyable et terrifiant ».

Il a déclaré que « l’annonce américaine répond au tollé et au mécontentement mondial suscités par la brutalité et le génocide pratiqués par l’entité sioniste en partenariat avec les États-Unis ».

Il a ajouté que « les pratiques israéliennes incluent la famine contre des nourrissons et le massacre de civils à Gaza, au point que les gouvernements et les régimes sont gênés de ne pas exprimer leur mécontentement ». Il a noté que « certains pays ont même officiellement reconnu l’État de Palestine pour exprimer ce mécontentement ».

Il a souligné que « le plan Trump présenté à Netanyahu comprend des dispositions visant à atteindre les objectifs israéliens », affirmant que « la reconnaissance de Jérusalem par Trump et ses décisions antérieures s’inscrivent dans cette approche dangereuse qui vise à confisquer les droits des Palestiniens et à priver le peuple de Gaza de son droit à se gouverner et à se défendre ».

La Flottille du Sumud et les mouvements de levée du siège : symbolisme et dénonciation de l’ennemi

Sayyed Al-Houthi a également décrit la Flottille du Sumud « comme une forme de solidarité importante et symbolique », notant que « les tentatives de levée du siège se poursuivent malgré les risques importants ». Il a poursuivi que « l’ennemi a régulièrement attaqué ces convois, arrêté des militants et confisqué l’aide, tandis que les militants ont réussi à dénoncer ses pratiques et à attirer l’attention du monde sur les souffrances du peuple palestinien ».

Il a noté que « les efforts des militants pour lever le siège représentent le 38e effort de solidarité, et ces militants ont œuvré pour attirer l’attention et constituer un dossier contre les nations qui encouragent la famine du peuple palestinien ».

La Fondation humanitaire pour Gaza est un moyen trompeur pour tuer et d’agresser les Palestiniens

Sayyed Al-Houthi a déclaré que la prétendue « Fondation humanitaire pour Gaza est un titre trompeur », expliquant que « les mesures américaines visant à alléger les souffrances du peuple palestinien servent en réalité des objectifs qui servent l’ennemi et contribuent à tuer et à violer la dignité des Palestiniens ».

Il a ajouté que cette fondation est « un moyen de tuer et de violer les droits du peuple palestinien », et que « les initiatives américaines visent a masquer son partenariat avec l’entité sioniste pour cibler les civils et imposer des mesures de famine et de déplacement ».

Il a souligné que « les efforts internationaux présentés comme des solutions humanitaires ne peuvent se substituer à la véritable position envers la résistance et le peuple palestinien », notant que « la dénonciation de ces intentions trompeuses démontre la nécessité de maintenir la solidarité populaire et de la résistance pour contrer les tentatives de confiscation des droits des Palestiniens ».

Pression mondiale et mobilisation populaire : de l’Europe à l’Amérique latine

Sayyed Al-Houthi a également souligné que « le tollé mondial et les mobilisations populaires en Europe, en Amérique, en Australie et ailleurs témoignent d’une pression constante en faveur du peuple palestinien ». Il a ajouté que « les mouvements populaires, notamment ceux des travailleurs portuaires et des syndicats en Italie, ont influencé et embarrassé les positions de certains régimes ».

Il a souligné « le succès des travailleurs portuaires et des syndicats italiens qui ont empêché l’exportation d’une cargaison de carburant vers l’entité sioniste ». Il a également mentionné la décision du gouvernement slovène d’interdire l’entrée de Netanyahu dans le pays. Il a salué « l’appel du président colombien à la formation d’une Armée de libération de la Palestine et à la rupture des liens avec l’entité sioniste ». Il a estimé que « les positions de nombreux dirigeants arabes et islamiques ne sont pas à la hauteur de celle de la Colombie ».

Yémen et opérations militaires : un soutien efficace et continu

Sayyed Al-Houthi a affirmé « la poursuite des opérations de soutien depuis le Yémen, dans le cadre de ce qu’il a appelé la bataille de la conquête promise et du jihad sacré ». Il a indiqué que « les opérations de cette semaine comprenaient 18 attaques de missiles et de drones, dont des frappes contre des cibles israéliennes et en mer, en plus de contrer les opérations navales ennemies ».

Il a déclaré que « les opérations navales ont visé un navire violant la décision d’interdire la navigation vers l’entité sioniste », et que « le nombre de navires visés par les opérations de soutien s’élevait à 228, un chiffre qui démontre la gravité et l’impact de la position yéménite ».

« Ces opérations ont également perturbé le port d’Umm al-Rashrash, causé des pertes économiques à l’ennemi et revêtu une importance stratégique en empêchant la navigation à travers la mer Rouge vers Bab al-Mandeb et le golfe d’Aden » a-t-il précisé.

Manifestations populaires et mesures de mobilisation interne

Sayyed Al-Houthi a confirmé que « les manifestations de la semaine dernière ont compté 1 416 manifestations et sit-in », et que « le vendredi suivant l’agression a provoqué une participation importante et honorable d’un million de personnes ».

Il a affirmé « la poursuite de la mobilisation par divers moyens, notamment des séances d’entraînement, des manœuvres, des défilés et des marches militaires dans plusieurs gouvernorats ».

Il a souligné que « les activités de mobilisation en cours sont liées à Dieu et constituent un jihad sur la voie divine ». Il a également insisté sur le fait que « la position du peuple repose sur des valeurs religieuses, humanitaires et morales ». Il a estimé que « la perte ultime réside dans la capitulation, qui mène à la violation, à l’humiliation et au génocide ».

Sayyed Al-Houthi a conclu son discours en soulignant que « faire face à l’agression et soutenir le peuple palestinien est un devoir religieux et humanitaire, et que toutes les formes de soutien, de résistance et de solidarité se poursuivront, fondées sur des principes religieux et nationaux ». Il a également appelé « à une pression populaire, politique et diplomatique continue sur les régimes et les gouvernements qui collaborent avec l’occupation israélienne ».

