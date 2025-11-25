Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés du gouvernement de Sanaa a rendu hommage au grand martyr Haitham Ali Al-Tabtabai, saluant son rôle dans la défense du Liban et son soutien à la résistance palestinienne et au front de la Résistance.

Le ministère a affirmé que « la politique d’assassinats et la perpétration de crimes ne font que refléter la faiblesse et l’échec de l’entité sioniste sur les champs de bataille, ainsi que la menace qu’elle représente pour la sécurité et la stabilité de la région ».

Il a déploré « le déni de responsabilité de certains régimes arabes et islamiques et la complicité d’autres, ainsi que le silence international face aux crimes commis par l’ennemi israélien en Palestine et au Liban ». Il a réaffirmé « la solidarité et le soutien de la République du Yémen au peuple libanais frère et à sa vaillante résistance ».

Dans un contexte similaire, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a condamné les attaques israéliennes contre Beyrouth, les qualifiant de « nouvelle et grave violation de l’accord de cessez-le-feu, du droit international et de la souveraineté libanaise »,

Rodríguez a noté que « le régime sioniste ne peut poursuivre impunément ses crimes au Moyen-Orient, crimes qui compromettent les efforts déployés pour instaurer la paix et la stabilité régionale ».

Source: Médias