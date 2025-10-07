Le site web israelien Walla! a publié un rapport révélant une vague sans précédent d’affaires d’espionnage en Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023.

Le Shin Bet (Service de sécurité israélien) et la police ont déjoué depuis 30 affaires d’espionnage liées aux services de renseignement iraniens, arrêtant des dizaines d’Israéliens recrutés pour le compte de Téhéran. Selon le rapport, 46 personnes sont inculpées, tandis que certaines ont déjà été condamnées.

Les enquêtes ont révélé que les opérations de recrutement iraniennes ne se limitaient pas à un groupe ou à une tranche de population spécifique, mais incluaient des Israéliens d’origines diverses : immigrants de l’ex-Union soviétique, Israéliens ultra-orthodoxes, soldats de l’armée israélienne et même des citoyens américains.

Les personnes impliquées étaient âgées de 13 à 72 ans. Selon le rapport, l’Iran mène une vaste campagne de recrutement en ligne intelligente, ciblant les vulnérabilités et les motivations personnelles des individus, sans discrimination fondée sur la religion, l’origine ethnique ou le statut social.

La plupart de ces cas se sont produits ou ont été découverts depuis juillet 2024, dans un contexte de tensions sécuritaires et de mobilisation militaire généralisée. Cela a été perçu comme une tentative iranienne d’exploiter ce moment sensible pour obtenir des informations militaires et des renseignements susceptibles d’aider ses forces de sécurité à riposter contre Israël, notamment suite aux bombardements d’installations nucléaires iraniennes.

Le rapport explique que les Iraniens ont adopté une approche « graduelle » pour l’affectation de leurs agents : ils ont commencé par des tâches apparemment superficielles, comme photographier des rues ou brûler des uniformes militaires, puis ont progressé vers des missions sensibles, comme photographier des domiciles de personnalités publiques ou tenter de récupérer des armes, et enfin vers des actions menaçant directement la sécurité, voire des tentatives d’assassinat.

Selon les forces de sécurité israéliennes, la « guerre secrète » avec l’Iran fait rage, et Téhéran devrait intensifier ses efforts pour recruter davantage d’Israéliens via les réseaux sociaux, dans le but de mener des missions en Israël pouvant même cibler des personnalités importantes.

Le Bureau national d’information israélien, en coopération avec le Shin Bet, a récemment lancé une campagne de sensibilisation pour avertir le public des dangers de tout contact avec des entités iraniennes en ligne. Un responsable de la sécurité israélienne connaissant bien ces dossiers a déclaré : « Nous sommes confrontés à 30 affaires d’espionnage déjouées, dont trois ont été révélées la semaine dernière. Les Iraniens tentent chaque jour de recruter des Israéliens en ligne.»

Ce responsable a ajouté que le simple fait de photographier une rue en Israël pourrait aider les Iraniens à commettre un assassinat, soulignant que les services de renseignement iraniens n’épargnent personne : des mineurs naviguant sur Internet aux ultra-orthodoxes, en passant par les soldats de réserve et les personnes âgées. Il a expliqué que la « spirale descendante » des missions est rapide et que ce qui semble être une tâche simple peut se transformer en une opération extrêmement dangereuse.

Traduit du site web Quds News

