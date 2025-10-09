Selon l’agence de presse russe RIA, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a déclaré que « Moscou procéderait rapidement à un essai nucléaire si les États-Unis prenaient une mesure similaire ».

Riabkov a souligné que « Washington travaille depuis longtemps à la préparation de son infrastructure pour de tels essais ».

Il a déclaré que la Russie « a constaté des signes clairs de préparatifs américains concernant son infrastructure d’essais nucléaires », notant que « toute décision des États dotés de l’arme nucléaire, y compris les États-Unis, de reprendre les essais serait une erreur et que la réponse de Moscou ne tarderait pas ».

Source: Médias