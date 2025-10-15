L’ambassadeur du Venezuela en Tunisie et en Libye, Reinaldo Bolívar, a déclaré que « les États-Unis poursuivent leur renforcement militaire contre le Venezuela en déployant des avions de chasse à quelques minutes du territoire vénézuélien, en plus de la présence d’un sous-marin nucléaire dans la mer des Caraïbes ».

Lors d’une conférence de presse dans la capitale tunisienne, M. Bolívar a souligné que « Washington utilise le prétexte de la lutte contre les narcotrafiquants, un prétexte fragile pour s’emparer des richesses du Venezuela ».

Il a ajouté que « les crimes commis par ces mêmes forces dans d’autres régions du monde, notamment en Palestine, veulent se répéter aujourd’hui au Venezuela », selon ses propres termes.

Il convient de noter que des députés tunisiens étaient présents à la conférence de presse pour exprimer leur soutien au Venezuela face aux menaces américaines.

Source: Médias