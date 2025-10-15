La chaîne israélienne Channel 13 a rapporté mardi après-midi que les dirigeants politiques israéliens ont pris des mesures « punitives » contre le Hamas dans la bande de Gaza en raison du retard dans la restitution des corps des prisonniers.

Plus précisément, il a été décidé de ne pas rouvrir le terminal de Rafah demain et de réduire considérablement l’aide humanitaire à la bande de Gaza, en réponse au « refus » du Hamas de restituer les corps restants des prisonniers israéliens.

Selon la chaîne israélienne, Netanyahu a suivi les recommandations des services de sécurité concernant la réduction de l’aide et le refus d’ouvrir le terminal de Rafah.

Yedioth Ahronoth a rapporté « qu’ aucune décision n’a encore été prise quant à savoir si le retard dans la restitution des corps constitue une violation de l’accord ».

Le Hamas a annoncé lundi avoir restitué les corps de quatre prisonniers israéliens.

Le ministre israélien de la Guerre, Yisrael Katz, a déclaré que « l’annonce par le Hamas de la restitution des quatre corps constitue une rupture de promesse », notant que « tout retard ou négligence délibérée sera considéré comme une violation flagrante de l’accord et fera l’objet d’une réponse en conséquence ».

De son côté, la chaîne américaine CNN a rapporté que les familles des prisonniers israéliens ont adressé une lettre à l’envoyé américain Steve Witkoff, l’exhortant à agir rapidement pour garantir la restitution des corps de toutes les personnes tuées.

En vertu de l’accord de cessez-le-feu, la résistance palestinienne restituera les corps de 28 prisonniers israéliens en échange de la restitution par les autorités d’occupation des corps des Palestiniens de Gaza tués pendant la guerre d’extermination.

Dans ce contexte, la Croix-Rouge internationale a déclaré que « la restitution des corps des otages et des détenus tués pendant la guerre prendra du temps et représentera un énorme défi », faisant référence aux ravages causés par l’agression israélienne dans la bande de Gaza, qui a rendu difficile la localisation des corps des victimes israéliennes.

Le porte-parole de la Croix-Rouge, Christian Cardon, a indiqué « qu’ il est possible que les corps des otages ne soient pas retrouvés », considérant cela comme « un défi plus grand que la libération des vivants ».

Plusieurs rapports récents, notamment israéliens, indiquent qu’une force d’intervention multinationale conjointe est en cours de formation pour localiser les corps des prisonniers israéliens dans la bande de Gaza, dont on ignore où ils se trouvent.

L’accord de cessez-le-feu annoncé par le président américain Donald Trump entre le Hamas et l’occupation prévoit la création d’un comité international chargé d’identifier les lieux d’inhumation des prisonniers israéliens tués dans la bande de Gaza.

