Le baromètre mensuel de l’Ifop, publié le dimanche 26 octobre, dresse un constat sans appel pour Emmanuel Macron, dont la popularité atteint un niveau historiquement bas.

Selon cette enquête pour le Journal du Dimanche, seuls 16 % des Français se déclarent « satisfaits » ou « très satisfaits » de son action à l’Élysée, tandis que 84 % expriment leur mécontentement à son égard.

Jamais la cote de popularité du président n’avait chuté aussi bas, s’approchant des 13 % enregistrés par François Hollande, jusqu’ici record d’impopularité. Toutefois, Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop, nuance en soulignant que l’impopularité de Hollande était « tranquille », affectant moins négativement l’image présidentielle.

Emmanuel Macron, dont l’aura ne cesse de se fissurer, déçoit désormais 54 % de ses propres électeurs du premier tour de 2022. La séquence confuse marquée par la dissolution de l’Assemblée, la démission puis la re-nomination de Lecornu, a ravivé les critiques sur la stratégie présidentielle et la perte de sens du pouvoir exécutif.

Les Français ne reprochent plus seulement à Macron sa déconnexion supposée : ils l’accusent d’entraîner le pays dans le ridicule international. Certains sondés évoquent un chef d’État « obstiné », « borné », « incapable d’écoute », quand d’autres estiment que « la France est devenue la risée du monde ». Cette colère, jugée plus profonde que celle suscitée autrefois par François Hollande, fissure davantage l’image « jupitérienne » de la présidence.

Plus étonnant, l’image de Sébastien Lecornu semble être à l’opposée de celle du Président. On le dit « à l’écoute », « humble » et « promoteur du dialogue et du compromis ».

Avec ses 38 % de popularité, il limite la casse en se limitant à une baisse de 2 points en un mois : « L’image de Sébastien Lecornu est le décalque parfait de celle d’Emmanuel Macron », explique Frédéric Dabi.

Le Premier ministre profite d’un soutien notable de la part de la gauche modérée. Il jouit d’un taux de 42 % de satisfaction auprès des sympathisants socialistes, auprès desquels il enregistre une augmentation de 15 points, et écologistes, avec une augmentation de 9 points. Les électeurs Renaissance l’encensent avec 88 % de satisfaction, largement au-dessus du score du Président.

Pour Frédéric Dabi, le contraste entre les deux hommes symbolise une fracture générationnelle et culturelle au sommet de l’État : Lecornu incarne une politique du dialogue, quand Macron reste prisonnier d’une verticalité qui ne convainc plus.