Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi la libération par l’Iran de deux ressortissants français détenus depuis plus de trois ans.

Sur la plateforme X, M. Macron a indiqué que Cécile Kohler et son compagnon Jacques Barry, détenus depuis 2022, « ont été libérés de la prison d’Evin et sont en route pour l’ambassade de France à Téhéran ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a également annoncé dans un communiqué la « libération sous caution de deux ressortissants français détenus à Téhéran pour atteinte à la sécurité nationale », précisant qu’ils resteraient sous surveillance.

Le 6 octobre, l’Iran et la France ont fait état de progrès dans les négociations visant à obtenir la libération de deux ressortissants français détenus en Iran pour espionnage au profit « d’Israël », en échange de la libération d’un ressortissant iranien détenu en France.

