Le site d’information israélien Israel Hayom a rapporté, le mardi 4 novembre, que des centaines de touristes israéliens étaient bloqués dans le port grec de Souda en raison d’une manifestation anti-israélienne condamnant le génocide dans la bande de Gaza.

Le port d’Argostoli, sur l’île grecque de Céphalonie, a été le théâtre d’une manifestation contre l’arrivée d’un paquebot transportant des touristes israéliens.

Selon les médias grecs, le paquebot « Crown Iris », transportant environ 1 500 touristes israéliens, est arrivé à Argostoli mardi matin sous forte escorte policière.

Des renforts de police grecs ont été dépêchés sur l’île depuis Athènes et Patras.

La police a fermé à la circulation certaines routes autour du port, tandis que les touristes israéliens étaient transportés par des bus spéciaux vers les sites qu’ils devaient visiter.

Des manifestants se sont rassemblés dans le port en solidarité avec la Palestine, protestant contre le génocide commis par ‘Israël’ dans la bande de Gaza et scandant des slogans tels que « Liberté pour la Palestine ».

Le même navire de croisière a également fait face à des manifestations similaires la semaine dernière dans les ports de Patras et de Kalamata, situés dans le Péloponnèse, en Grèce.

Il convient de rappeler qu’Israël, avec le soutien des États-Unis, commet un génocide dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2013, faisant 68 865 martyrs palestiniens et 170 670 blessés, dont une majorité des femmes et d’enfants.

La Grèce a connu plusieurs manifestations contre ‘Israël’ et sa politique d’occupation au cours des deux années d’agression israélienne ; certaines d’entre elles ont été interdites par les autorités.