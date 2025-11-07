Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné, ce vendredi 7 novembre, l’agression militaire de grande ampleur menée par l’entité sioniste contre différentes régions du Liban.

Le ministère a ajouté que « les attaques militaires lancées par l’entité israélienne contre le Liban constituent une atteinte flagrante à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale d’un État indépendant, ainsi qu’un crime odieux contre la paix et la sécurité internationales ».

Il a souligné que « ces attaques criminelles sont sans aucun doute planifiées et exécutées avec le plein soutien et la complicité des États-Unis », notant qu’elles « constituent une preuve supplémentaire de la nature criminelle, terroriste et hégémonique agressive de l’entité israélienne ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a en outre indiqué que « ces attaques n’ont d’autre but que d’affaiblir la souveraineté et la sécurité du Liban et d’empêcher la reconstruction du pays ».

Le ministère a également tenu les Nations Unies, la communauté internationale et les pays de la région responsables de « faire face à la tendance de cette entité occupante à déclencher des guerres », mettant en garde contre les graves répercussions qu’aurait l’inaction face à cette entité et la poursuite de ses politiques agressives et expansionnistes sur la paix et la sécurité dans la région.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a par ailleurs affirmé sa « solidarité avec le gouvernement et le peuple libanais face à ces attaques criminelles, ainsi que son soutien à la Résistance légitime au Liban et aux efforts du pays pour protéger sa souveraineté, sa sécurité et son intégrité territoriale ».

Jeudi, l’occupation israélienne a lancé une série d’agressions contre des zones et des villages du sud du Liban, ciblant des bâtiments résidentiels et causant des destructions considérables. Ces frappes faisaient suite à un raid mené plus tôt contre une scierie près de la ville de Tyr, qui avait fait un martyr et trois blessés.