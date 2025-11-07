Le Comité national des personnes disparues suite à la guerre génocidaire israélienne contre Gaza a annoncé, le jeudi 6 novembre, que plus de 10 000 martyrs sont toujours ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits dans la bande de Gaza.

Le Comité a appelé la communauté internationale à autoriser l’entrée d’équipes internationales spécialisées pour récupérer les corps des disparus et à fournir le matériel nécessaire à cette mission humanitaire urgente.

Cette annonce intervient alors que Gaza est soumise au blocus israélien depuis le début de la guerre en octobre 2023, ce qui entrave les opérations de sauvetage et la récupération des corps ensevelis sous les décombres.

Outre ces milliers de disparus, l’agression israélienne contre la bande de Gaza lancée le 7 octobre 2023 s’élève à plus de 68.000 martyrs et plus de 170.000blessés, dont une majorité de femmes et d’enfants.