Les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, ont remis dimanche la dépouille de l’officier de l’armée israélienne Hadar Goldin au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Goldin a été capturé à Rafah lors de l’offensive israélienne de 2014 dans la bande de Gaza.

Le gouvernement de l’occupation israélienne a annoncé avoir reçu la dépouille et qu’il procéderait aux examens nécessaires pour confirmer son identité.

Les Brigades Al-Qassam ont précédemment confirmé que cette remise s’inscrit dans le cadre de l’accord d’échange de prisonniers. Elles ont expliqué avoir remis le corps de l’officier, découvert la veille dans un tunnel du camp de réfugiés de Yebna, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, aux équipes du CICR.

Les corps de six martyrs de l’Unité Ombre des Brigades Al-Qassam ont également été retrouvés au même endroit. Hadar Goldin, lieutenant et commandant de compagnie de la brigade Givati, a été capturé lors des combats terrestres à Rafah en août 2014, pendant l’opération Tempête de subsistance. Depuis, malgré des tentatives répétées pendant onze ans, l’armée et les services de renseignement israéliens n’ont pas réussi à le localiser ni à le libérer de force. Le sort de l’officier capturé demeure inconnu ; on ignore s’il est vivant ou mort, ce qui constitue une nouvelle victoire pour la résistance palestinienne.

Preuve de l’échec « d’Israël », les médias israéliens ont publié des photos des fouilles menées par les forces d’occupation l’été dernier dans le tunnel où Goldin a été capturé, sans succès.

Source: Médias