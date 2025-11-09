Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a exprimé dimanche la préoccupation de Téhéran face aux tensions persistantes entre le Pakistan et l’Afghanistan.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue afghan, Amir Khan Muttaqi, M. Araqchi a affirmé « la volonté de l’Iran d’apporter toute l’aide nécessaire à la désescalade et à l’instauration de la paix entre Islamabad et Kaboul ».

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre Téhéran et Kaboul, ainsi que des récentes tensions entre l’Afghanistan et le Pakistan et de l’état d’avancement des négociations.

De son côté, le ministre afghan des Affaires étrangères a fait le point sur les discussions avec le Pakistan, réaffirmant « l’engagement de son pays en faveur du cessez-le-feu et du règlement des différends par la voie diplomatique et un dialogue constructif ».

Plus tôt dans la journée, M. Araqchi, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue pakistanais, Mohammad Ishaq Dar, a souligné « la nécessité de poursuivre le dialogue entre le Pakistan et l’Afghanistan afin de résoudre les différends et d’apaiser les tensions ».

Il y a deux jours, les pourparlers à Istanbul, en Turquie, entre le Pakistan et l’Afghanistan ont échoué suite à des désaccords sur les modalités de mise en œuvre de la trêve et de lutte contre le terrorisme, mais les deux parties ont confirmé que l’accord de cessez-le-feu reste en vigueur tant qu’aucune attaque n’a lieu.

