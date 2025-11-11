Une délégation du Département du Trésor américain et du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a adressé un message « ferme et clair » aux responsables libanais, les sommant « d’agir efficacement pour lutter contre le blanchiment d’argent » et des « actions concrètes avant la fin de l’année »

Une source libanaise a rapporté à l’agence France-Presse que la délégation a demandé « aux autorités libanaises de combattre le blanchiment d’argent et l’économie basée sur les espèces, et de fermer la fondation Al-Qard Al-Hasan ». Cette fondation financière à but non lucratif affiliée au Hezbollah, propose des prêts sans intérêt a tout le peuple libanais, toutes communautés confondues et dans d’innombrables régions libanaises. Pendant la guerre de 66 jours en 2024, plusieurs de ses succursales ont été bombardées par l’ennemi israélien.

La délégation américaine, dirigée par Sebastian Gorka, adjoint du président américain pour les questions de lutte contre le terrorisme, a rencontré le Premier ministre Nawaf Salam, au lendemain de sa rencontre avec le Président de la République Jozef Aoun.

Jeudi, le Trésor américain a imposé des sanctions à trois individus qui, selon lui, « facilitent le transfert de dizaines de millions de dollars de l’Iran au Hezbollah en 2025, via des bureaux de change ».

Le Trésor a affirmé que le Corps al-Qods des Gardiens de la Révolution iranienne avait transféré plus d’un milliard de dollars au Hezbollah depuis le début de l’année, principalement par l’intermédiaire de sociétés de change.

Hier, le Président de la République a informé la délégation américaine que « le Liban applique strictement les mesures adoptées pour empêcher le blanchiment ou la contrebande d’argent ou son utilisation pour le financement du terrorisme, et punit sévèrement les crimes financiers, quelle que soit leur nature », selon un communiqué de la Présidence.

Gorka, dans une publication sur la plateforme « X » ce lundi, a félicité Aoun, déclarant qu’il était « dans une position lui permettant de contribuer à la réalisation de la vision du président Donald Trump pour la paix au Moyen-Orient dans un cadre nouveau et plus large pour les Accords d’Abraham »