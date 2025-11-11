Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, M. Larijani a démenti que « Téhéran ait adressé un quelconque nouveau message aux États-Unis ».

S’adressant ce Lundi à la presse au Centre de conférences de la radio et de la télévision, il a déclaré que « l’Iran s’efforçe constamment d’obtenir la levée des sanctions et tous les efforts déployés par le gouvernement et la diplomatie visent à lever ces sanctions afin d’alléger la pression ».

Il a ajouté : « Nous n’avons envoyé aucun nouveau message aux États-Unis. Des négociations étaient déjà en cours, mais ils n’ont ni accepté ni consenti à aller de l’avant. »

Larijani a estimé que « les avertissements des dirigeants concernant l’Occident et les États-Unis découlent des tendances hégémoniques de l’Occident. Il a déclaré : « L’Iran ne cherche pas à dominer d’autres pays et, en même temps, il n’acceptera la domination d’aucun pays. »

Il a expliqué « qu’il n’est pas facile de vivre en toute indépendance dans le monde actuel et le président américain est le principal ennemi de l’indépendance des pays. »

Il a affirmé que « l’Occident et les États-Unis veulent des négociations dans le but d’imposer la capitulation ».

Source: Médias