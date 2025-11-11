Des affrontements ont éclaté à Tubas, en Cisjordanie, entre des jeunes Palestiniens et les forces d’occupation israéliennes. Ces dernières ont ouvert le feu à balles réelles, lancé des grenades assourdissantes et utilisé des gaz lacrymogènes contre eux au carrefour de Tayasir.

Par ailleurs, lors d’un raid mené par les forces israéliennes dans la ville de Tuqu, au sud-est de Bethléem, un jeune Palestinien a été arrêté. Dans le même temps, des colons masqués ont attaqué le village de Deir Sharaf, à l’ouest de Naplouse, incendiant des bâtiments et des tentes appartenant à des Palestiniens.

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué que « ses équipes ont soigné trois personnes blessées par des jets de bâtons et de pierres ».

Mouayyad Shaaban, chef de la Commission contre le Mur et les Colonies, a déclaré que « des colons ont incendié quatre camions appartenant à la laiterie Al-Junaidi, ainsi que des terres agricoles, des baraques en tôle et des tentes appartenant à des familles bédouines. Ils ont également jeté des pierres sur les habitants ».

En revanche, l’armée d’occupation israélienne a affirmé que « des colons israéliens masqués ont jeté des pierres sur des Palestiniens et incendié des camions de livraison de produits laitiers, des terres agricoles et des bâtiments appartenant à des familles bédouines, blessant quatre personnes ».

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a signalé « qu’au moins 264 attaques ont été perpétrées par des colons contre des Palestiniens en octobre, soit le chiffre mensuel le plus élevé depuis le début du suivi en 2006 ».

Auparavant, des villes et villages de Cisjordanie occupée ont connu une forte escalade de la violence, les forces d’occupation israéliennes menant une série de raids et d’assauts, coïncidant avec des attaques répétées de colons à Jérusalem occupée et dans ses environs.

Source: Médias