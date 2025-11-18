Le président vénézuélien Nicolas Maduro a répondu directement aux déclarations du président américain Donald Trump, affirmant que « le dialogue est la voie de la vérité et de la paix » et qu’« il n’y a pas d’alternative à la paix, au dialogue et à la diplomatie ».

Il a déclaré que les proches de Trump « cherchent à le pousser à commettre la plus grande erreur de sa carrière en attaquant le Venezuela ».

Maduro a souligné que le Venezuela reste ouvert à tout dialogue, déclarant : « Ceux qui souhaitent dialoguer trouveront toujours parmi nous des personnes de parole, respectables et expérimentées dans la gestion du Venezuela. »

Il a critiqué les propos américains évoquant des scénarios militaires et subversifs, s’interrogeant avec sarcasme Washington installerait qui à la tête du pays ? « Guaidó encore ? Ou « Guaidó la femme », en référence à María Corina Machado ?

Et d’ajouter: « Ce pays est en paix et le restera. Quiconque aux États-Unis souhaite nous parler sera reçu sans problème. »

Maduro : 94 % des Vénézuéliens rejettent la guerre ; le dialogue est la seule alternative

Dans son émission hebdomadaire, Maduro a souligné que la position inébranlable du Venezuela, héritée du commandant Hugo Chávez, repose sur le principe que « le dialogue est la voie vers la vérité et la paix, et qu’il n’y a pas d’alternative à la paix ».

Il a averti que l’alternative à la paix dans les Amériques serait des « guerres sans fin », qu’il a décrites comme « un abîme sans fin », comme on l’a vu au Vietnam, en Afghanistan, en Irak et en Libye.

Maduro a affirmé que certains médias américains incitent Trump à commettre une grave erreur en l’encourageant à attaquer le Venezuela. « Des articles et des reportages alimentent constamment cette idée, aussi bien de la part de ses adversaires que de « personnes de son entourage qui ont leurs propres projets post-Trump ».

Maduro a en outre indiqué que les 16 dernières semaines avaient été marquées par « une unité totale du peuple vénézuélien », soulignant que 94 % des citoyens rejetaient les menaces militaires et que plus de 90 % rejetaient les « incapables » tels que Juan Guaidó, María Corina Machado et Leopoldo López.

Parallèlement, 80 % de la population soutient les forces armées et la Milice populaire.

Il a déclaré que le gouvernement a « atteint un niveau de soutien sans précédent, approchant les 70 % ».

Sur un autre plan, Maduro a considéré la défaite du président équatorien Daniel Noboa lors du référendum sur la constitution et les bases militaires étrangères comme « une victoire pour le peuple équatorien, l’Amérique latine et les Caraïbes », soulignant que les peuples de la région disaient désormais « non aux bases militaires pro-guerre et coloniales des États-Unis ».

Plus tôt, le président américain Donald Trump a confirmé que la possibilité d’ouvrir des canaux de communication avec le président vénézuélien était désormais envisagée, notant que le Venezuela semble prêt à s’asseoir à la table des négociations, « compte tenu de la présence militaire américaine croissante dans les Caraïbes ».