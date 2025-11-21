Le commandant de l’armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, a déclaré ce vendredi dans son « Ordre du jour » commémorant le 82e anniversaire de l’indépendance : « Soldats, cette fête de l’Indépendance commémore quatre-vingt-deux années de lutte menée par le peuple libanais, uni face à d’immenses difficultés, jusqu’à l’obtention de son droit à une patrie définitive qui le rassemble sous son drapeau, comme des frères d’identité et d’appartenance. »

Et d’ajouter: « Ces dernières années ont été marquées par des moments décisifs et des défis qui ont mis les Libanais à rude épreuve, laissant une empreinte indélébile sur leur nation. Cependant, ils les ont surmontés à chaque fois, poursuivant leurs efforts pour bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs enfants. »

« Aujourd’hui, notre nation traverse une phase critique, l’une des plus difficiles de son histoire, marquée par l’occupation israélienne du territoire libanais et les attaques et violations incessantes qui font des martyrs et des blessés, empêchent l’armée de mener à bien son déploiement et causent des destructions matérielles et d’infrastructures », a-t-il poursuivi.

Le général Haykal a expliqué : « Soldats, l’armée a déployé des efforts considérables depuis l’entrée en vigueur de l’accord de cessation des hostilités, malgré des ressources limitées et les difficultés engendrées par la crise, afin de mettre en œuvre son plan et de renforcer son déploiement dans le secteur sud du Litani, étendant ainsi l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire, conformément à la décision du gouvernement libanais et à son engagement envers la résolution 1701 et toutes ses dispositions, en étroite coordination avec la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) et le Comité de surveillance de l’accord de cessation des hostilités.»

Et de renchérir: « Dans ce contexte, l’institution militaire a consenti d’immenses sacrifices, nombre de ses membres tombant en martyrs et étant blessés sur l’autel de la nation. Elle est restée inébranlable dans ses positions, malgré les circonstances périlleuses, afin de préserver le droit du Liban à la souveraineté sur chaque pouce de son territoire.»

Il a affirmé : « Aucun effort ni sacrifice ne sera épargné pour atteindre cet objectif, en plus de son soutien au retour des personnes déplacées dans leurs villages. »

« Ces efforts nécessitent une étroite coordination des institutions étatiques, dans le cadre d’un effort national global, impliquant la mise à disposition de ressources, l’amélioration des conditions de travail du personnel militaire et la création des conditions nécessaires au rétablissement de la stabilité », a-t-il souligné.

Le général Haykal a en outre souligné: « Le commandement est pleinement conscient des circonstances exceptionnelles qui entourent la mise en œuvre du plan de l’armée, lequel se déroule comme prévu. Ces circonstances exigent la plus grande sagesse, prudence, fermeté et professionnalisme, au service de l’intérêt national et de la paix civile, indépendamment de toute autre considération.»

« Au peuple libanais, je dis : restez tels que nous vous avons toujours connus, fidèles à votre armée, car elle est votre garantie dans les moments difficiles. Votre confiance en l’armée est le fondement de sa continuité, et l’unité interne est le fondement du renouveau du Liban », a-t-il conclu.