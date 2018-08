Évoquant la situation dans le gouvernorat syrien d’Idlib, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Syrie était dans son plein droit «d’enrayer et d’éliminer la menace terroriste sur son territoire», rappelant que le pays créait «les conditions nécessaires pour que les Syriens rentrent le plus vite possible chez eux».

Le gouvernement syrien est dans son plein droit d’expulser les terroristes de son territoire, a déclaré ce vendredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, évoquant la situation à Idlib.

«Vous avez évoqué d’éventuelles ententes entre la Russie et la Turquie, mais vous avez oublié de parler de la Syrie. Or cela concerne avant tout les autorités légitimes de la Syrie qui ont le droit de garantir leur souveraineté ainsi que d’enrayer et d’éliminer la menace terroriste sur son territoire», a-t-il indiqué, répondant lors d’une conférence de presse à une question sur la normalisation de la situation à Idlib.

Il a fait remarquer qu’il était particulièrement important de délimiter dans la zone de désescalade d’Idlib l’opposition armée prête à dialoguer avec le gouvernement et les terroristes du Front al-Nosra et des autres organisations reconnues comme terroristes par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Sergueï Lavrov a ajouté que la Russie soutiendrait les efforts de Damas visant à libérer Idlib des terroristes.

«Nous n’avons pas l’intention de dissimuler ce que nous allons faire pour soutenir le gouvernement syrien qui libère son territoire des terroristes, qui crée les conditions nécessaires pour que les Syriens rentrent le plus vite possible chez eux», a-t-il souligné.

La majorité du territoire syrien est libérée, mais certaines zones, dont le gouvernorat d’Idlib, restent toujours entre les mains des terroristes qui en profitent pour attaquer les militaires russes et syriens, avait précédemment indiqué Sergueï Lavrov.

Au moins 45 drones lancés depuis Idlib pour attaquer la base aérienne de Hmeïmim ont été abattus par les militaires russes depuis le début du moins d’août, selon la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Des troupes syriennes sont massées près de la frontière du gouvernorat d’Idlib, préparant une offensive avec leurs alliés russes et iraniens.

Source: Sputnik