Les tentatives des forces américaines stationnées en Irak de s’emparer des régions frontalières avec la Syrie se confirment davantage. Plusieurs médias s’emparent de l’affaire.

Interrogé par le site d’information Al-Maalouma, cité par l’agence iranienne Fars News, l’expert des questions militaires Safaa al-Assam assure que le nombre des effectifs américains en Irak s’élève à 7.000, et fait part d’un programme spécifique mis au point par les forces US dans le désert occidental limitrophe de la Syrie.

« Sous prétexte d’aider l’armée irakienne à restaurer la sécurité à ses frontières, les États-Unis ont créé des bases militaires aux frontières avec la Syrie », a-t-il affirmé.

Selon l’expert irakien, les États-Unis ont l’intention d’aider les éléments de Daech à s’infiltrer sur le sol irakien.

« L’armée américaine a également créé deux bases sur la frontière irakienne avec la Syrie, à al-Qaem et à al-Khazar, pour défendre ses propres intérêts », a ajouté Safaa al-Assam.

Le quotidien libanais Al-Akhbar a lui aussi évoqué cette affaire le samedi 1er septembre, révélant le transfert d’équipements militaires vers la localité d’al-Tanf, limitrophe de la Syrie.

Dans son rapport, il suspecte les Américains de vouloir prendre le contrôle de la zone stratégique allant jusqu’au point de passage d’al-Qaem.

Le journal libanais a également écrit que le Premier ministre irakien, Haïder al-Abadi, avait autorisé les États-Unis à déployer ♪3 leur guise leurs forces dans le désert de l’ouest de la province d’al-Anbar.

Source: Avec Press Tv