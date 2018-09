Après sa campagne réussie dans les provinces méridionales de Quneïtra et de Deraa, l’armée syrienne s’apprête à libérer Idlib des terroristes et n’attend, désormais, que l’ordre du Centre de commandement pour lancer l’opération.

Les terroristes ont, quant à eux, intensifié leurs attaques désespérées contre les positions de l’armée syrienne et ses alliés, dont la Russie.

Mardi, le 4 septembre, l’aviation russe a mené d’importants raids contre les positions des terroristes dans les provinces du nord-ouest de la Syrie.

En réponse à l’attaque russe, les terroristes à la solde des États-Unis et de l’OTAN, ont lancé ce mercredi soir une salve de missiles de type Grad contre les bases de l’armée syrienne dans la plaine d’al-Ghab, plus précisément dans la ville d’al-Qardaha, dans la province de Lattaquié et dans la région de Jurin en banlieue de Hama.

Selon une source militaire, l’attaque des terroristes ciblant les positions de l’armée syrienne dans la région de Jurin a manqué son objectif et n’a pu que viser les fermes environnantes.

L’armée syrienne a ensuite riposté en tirant plusieurs missiles sol-sol sur les lignes de défense des terroristes dans la région.

Selon le ministère russe de la Défense, les groupes extrémistes armés présents à Idlib continuent de violer l’accord du cessez-le-feu destiné à stabiliser la situation dans la région et se livrent à des activités provocatrices dans cette zone de désescalade où le niveau de tension reste assez élevé. Une offensive des groupes terroristes dans cette région n’est pas exclue.

Selon le ministère russe de la Défense, les terroristes ont violé, mercredi, au moins à 20 reprises, le cessez-le-feu à Lattaquié, Hama et Alep.

Depuis 2015, des terroristes du Front al-Nosra contrôlent une partie de la province d’Idlib. Les membres de groupes terroristes qui avaient refusé de se rendre aux forces gouvernementales syriennes lors des opérations antiterroristes à Alep, à Homs et dans la Ghouta orientale ont été évacués et transférés à Idlib, dans le cadre des accords sur la réconciliation.

Des terroristes du Front al-Nosra et de Daech y avaient également été transférés depuis le sud et le sud-ouest de la Syrie dont le territoire a été complètement libéré des terroristes le long de la frontière de la Palestine occupée (Israël) et celle de la Jordanie.

Alors que tous les regards sont tournés vers Idlib, où l’offensive de Damas est sur le point de commencer, Moscou souligne que l’aviation russe agissait en Syrie de façon «chirurgicale» en opérant de façon «précise et sélective» et en cherchant à minimiser les possibles risques pour les civils.

Pour Moscou du point de vue militaire, la situation sera plus claire, entre autres, après les négociations tripartites tenues par trois pays garants du cessez-le-feu en Syrie, le vendredi 7 septembre, à Téhéran, à savoir la Russie, la Turquie et l’Iran.

Pour les autorités russes il est impossible de régler la situation à Idlib sans éliminer les terroristes. Un fait, dont les Occidentaux sont aussi conscients.

Armes US et israéliennes à Quneitra

Par ailleurs, lors du nettoyage de Quneïtra au sud de la Syrie de la présence terroriste, l’armée syrienne a découvert une quantité d’armes et d’équipements médicaux fabriqués aux États-Unis et en Israël appartenant aux terroristes.

Les forces de l’armée syrienne ont découvert des dépôts d’armes et d’équipements militaires appartenant aux Casques blancs, dont des lots de sang artificiel dans les villages d’al-Rafid et d’al-Bariqa à proximité de Quneïtra. Figuraient parmi les armes confisquées, les missiles US de type Tow et des lanceurs-roquette israéliens.

Ces deux villages sont proches du Golan occupé et l’armée syrienne continue de nettoyer d’autres régions libérées dans la province de Quneïtra.

Auparavant, les armes et les munitions fabriquées aux États-Unis et en ‘Israël’ appartenant aux terroristes avaient été saisies par les militaires syriens dans les provinces de Rif, de Damas, de Deraa et de Quneïtra.

Ces armes appartenaient aux terroristes de Daech et de Tahrir al-Cham qui avaient occupé ces régions.

L’agence officielle de presse syrienne Sana avait annoncé que les militaires syriens avaient découvert deux importants dépôts d’armes américaines et israéliennes en parcourant les villes d’al-Maalaqah et de Jubata al-Khashab dans cette province.

Les forces syriennes ont réussi, le 26 juillet, à libérer la totalité de la ville de Quneïtra.

La province de Quneïtra, qui a une superficie de 861 km² et 100,000 habitants, requiert une importance stratégique du fait de sa proximité avec les hauteurs du Golan et de l’entité sioniste.

Source: Avec PressTV