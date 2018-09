Selon le journal britannique The Times, « les jours de MBS , le prince héritier, sont comptés , car les espoirs misés sur ses réformes pour guérir les blessures de la région se sont averés quaduques »écrit dans son article Mickeal Burley.

Selon Burley, « la campagne médiatique, les millions de dollars gaspillés sur des entreprises de relations publiques et des groupes de pression pour promouvoir la tournée internationale du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman en Mars dernier,afin de le représenter comme » l’ homme fort de l’Arabie malgré ses 32 ans d’inexperience ».

Burley constate qu' »après six mois, ses chances de se hisser au sommet du pouvoir sont moins certaines, Même son père, le roi Salman bin Abdul Aziz, commence à en douter ».

Il ajoute : »l’écart entre la campagne médiatique sur l’image de MBS et sa personne réélle est évident », et de se demander: « souvenez-vous du projet Neom, cette ville high-tech surfuturiste que MBS voulait construire aux confins de la mer rouge . Pour ce projet Vision 2030, on a consacré un budget de 80 milliards de dollars, on a promis des réformes de MBS basées sur la vente de 5% d’Aramco, la société pétrolière et gazière publique ».

Et de poursuivre : » or, il semble que le roi Salman bin Abdul Aziz semble a annulé l’entrée d’Aramco dans la bourse, car une telle entrée dans la bourse de New York aurait provoqué la confisquation des avoirs saoudiens en raison d’une action en justice adressée par les États-Unis contre l’Arabie Saoudite concernant la non-divulgation de renseignements sur les évenements du 11 Septembre ».

Il ajoute : »les initiatives de MBS ont nuit à la politique étrangère de l’ Arabie Saoudite. Ainsi, la guerre dans les pays voisins comme au Yémen, une guerre qui marque sa troisième année, est devenu un bourbier pour le prince héritier « .

Selon la Brookings Research Foundation aux USA, la guerre au Yémen coûte entre 5 et 6 milliards de dollars par mois, faisant 10 000 morts, tandis que 8,5 millions de personnes meurent de faim.

Burley pense également que » la tentative du prince héritier saoudien d’isoler le Qatar pour son rôle présumé dans le soutien au terrorisme a également échoué. Cette politique a conduit à la destruction du Conseil de coopération du Golfe en faveur d’un duo composé de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

IL conclut : » il ne reste que trés peu des promesses de modernisation du prince héritier , alors que les chiites saoudiens continuent à être marginalisés dans la province orientale du pays. Et si le droit à la femme de conduireétait largement encouragé, en revanche, 13 militantes saoudiennes ont été arrêtées pour avoir cherché d’autres formes de liberté qui limite la tutelle masculine ».

Source: AlManar