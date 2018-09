Lors du sommet informel des dirigeants de l’UE à Salzbourg, Angela Merkel a salué tous les dirigeants européens… sauf la Première ministre britannique. Y a-t-il un froid entre les deux femmes politiques?

Angela Merkel a ostensiblement refusé de saluer Theresa May lors du sommet informel des chefs d’État et de gouvernement de l’UE qui s’est déroulé les 19 et 20 septembre à Salzbourg, en Autriche, informe The Daily Express.

Source: Sputnik