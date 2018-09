Un missile balistique Zelzal-1 a été tiré par l’unité balistique de l’armée yéménite et des forces populaires d’Ansarullah sur la région d’Assir dans le sud de l’Arabie saoudite.

Selon les sources yéménites, ce missile a atteint sa cible, tuant et blessant plusieurs commandants et mercenaires de la coalition dirigée par l’Arabie.

Le dimanche 23 septembre, l’unité de drones des forces yéménites a pris d’assaut un nouveau site militaire de la coalition saoudo-US sur la côte occidentale du pays.

Enlisement dans le bourbier de l’ouest

Entre-temps, les combattants de l’armée et d’Ansarullah ont attaqué les mercenaires de la coalition dans les provinces de Taëz et d’al-Baydha, tuant et blessant plusieurs d’entre eux, a rapporté la chaine yéménite AlMasirah. Dans la foulée de l’opération, les forces yéménites ont saisi toute sorte d’armes et de munitions appartenant aux mercenaires.

Au début de la semaine dernière, les Emirats qui font partie de la coalition saoudo-US avaient annoncé le lancement d’une offensive sans merci visant à s’accaparer de Hodeïda (ouest). Mais pas de succès jusqu’à présent. Leurs mercenaires ont été encerclés par les forces yéménites dans la région de Kilo 7 et Doureihmi, entravant ainsi leur avancée. De plus, Ansarullah a mené une opération militaire contre la ville de Hiss, située dans le même secteur. Hiss a également été encerclée à travers trois axes.

Au début de la guerre saoudo-US contre le Yémen en mars 2015, l’unité balistique de l’armée et d’Ansarullah utilisait des missiles moins sophistiqués pour riposter aux agresseurs. Mais au fur et à mesure, l’unité s’est développée en accumulant de l’expérience, ce qui leur a permis d’optimiser leur système balistique. Maintenant, les missiles utilisés sont des Zelzal-1, Zelzal-2, Qaher-2, al-Najm al-Thaqeb et aussi des missiles balistiques Barkan-2 et Badr-1 qui ont joué un rôle crucial dans les rapports de force et le renforcement de la capacité de dissuasion des Yéménites. Aussi bien l’ancien président que l’actuel président du Conseil politique suprême du Yémen ont qualifié l’année 2018 comme étant « l’année des missiles balistiques yéménites ».

Avec AlAkhbar + PressTV