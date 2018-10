Le numéro un d’Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a réitéré le refus total du peuple yéménite à se soumettre à la guerre économique, militaire et médiatique imposée contre le Yémen.

Sayed al-Houthi a noté, dans un discours prononcé le 4 octobre, que l’ennemi a refusé toutes les initiatives de paix malgré certaines concessions présentées par la délégation (nationale).

Il s’est en outre attardé sur la guerre économique imposée par la coalition saoudo-US contre le Yémen.

Sayed al-Houthi a dans ce contexte cité les propos de l’ambassadeur américain qui avait promis lors des négociations à Koweït de faire diminuer la valeur des 1 000 riyals yéménite pour qu’ils deviennent inférieur à la valeur de l’encre avec lequel ils ont été imprimés.

Et de rappeler: la mainmise des forces de la coalition et de leurs mercenaires sur le gaz et le pétrole à Maareb, Chabwa et Hadramout.

Ansarullah tire des Zelzal-2 sur Jizane

Sur le terrain, l’unité balistique de l’armée yéménite et d’Ansarullah a visé, jeudi 4 octobre, les positions des mercenaires de la coalition saoudo-US à Jizane (sud de l’Arabie).

« Il s’agissait de deux missiles Zelzal-2 qui se sont abattus sur les fiefs des mercenaires de la coalition à al-Khouba, dans le district de Jizane», a rapporté le correspondant de la chaîne arabophone iranienne Al-Alam.

« Plusieurs mercenaires ont été blessés dans cette attaque balistique des forces yéménites », a-t-il rapporté.

Pour sa part, l’unité d’artillerie de l’armée et d’Ansarullah a pilonné les repaires des forces de la coalition saoudienne à al-Jah et dans l’ouest de la ville d’al-Tuhayta, située dans la province de Hodeïda (ouest du Yémen).

De même, plusieurs terroristes de Daech qui s’étaient retranchés dans les hauteurs de Jamil à al-Bayda, ont été tués ou blessés dans cette attaque.