Les forces de l’armée yéménite et d’Ansarullah se sont emparées, lundi 9 octobre, de plusieurs villages et bases saoudiens à Jizane (sud de l’Arabie).

Un communiqué militaire publié par la télévision officielle yéménite précise que « les forces yéménites ont infligé des coups cuisants à l’armée saoudienne après une offensive d’envergure au cours de laquelle un nombre de villages, des positions militaires et des tours de contrôle saoudiens sont tombés dans les mains de l’armée yéménite et d’Ansarullah ».

Et d’ajouter : « Un grand nombre de soldats saoudiens et des mercenaires de la coalition ont été tués et blessés, des équipements militaires saisis, et 3 drones abattus dans la région de Wadi Jara à Jizane ».

« Trois chars de type Abrams et 5 véhicules militaires ont été détruits au cours des ces opération », a-t-on indiqué de même source.

Et de noter : « l’échec de toutes les tentatives des forces de la coalition saoudo-US de restituer les positions militaires conquis par les forces yéménites ».

Le média de guerre, outil de propagande des forces yéménites, a promis de publier ultérieurement une vidéo de ces opérations.

Source: Traduit d'AlMasirah