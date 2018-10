Plus de 60 civils ont trouvé la mort dans les frappes portées par la coalition US sur Deir Ezzor, rapporte l’agence syrienne SANA en citant des sources sur le terrain.

«62 civils sont morts et des dizaines d’autres ont été blessés dans une attaque aérienne de la coalition internationale visant les villages d’al-Soussa et al-Boubadran dans l’est de la province de Deir Ezzor», indique l’agence.

Ils ont péri dans trois attaques perpétrées à trois moments différents durant ces dernières 24 heures contre ces villages actuellement contrôlés par Daech.

Les raids aériens de la coalition ont visé les mosquées de Othmane ben Affane et Ammar ben Yasser, ainsi que les maisons et l’infrastructure.

Selon Sana, les avions de la coalition mènent depuis quelques jours la politique de la terre brûlée sous prétexte de vouloir éradiquer Daech qui avait attaqué la milice kurde de Forces démocratiques syriennes, conquis 20 km2, et pris en otage 800 civils, selon des sources syriennes et russes.

Le 13 octobre dernier, l’agence SANA a rapporté que la coalition antiterroriste internationale avait largué des bombes au phosphore blanc sur la ville de Hadjin à une centaine de kilomètres de Deir Ezzor.

