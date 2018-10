Le ministère russe de la Défense a dressé le bilan de l’opération antiterroriste russe en Syrie lancée en 2015, précisant le nombre de djihadistes éliminés, les territoires libérés ainsi que d’autres informations stratégiques.

Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense, a évoqué dans le cadre lors de la 5e réunion à Singapour des ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), la contribution des militaires russes à la libération de la Syrie de l’emprise terroriste de Daech.

«Au total, plus de 87.500 terroristes ont été tués au cours de l’opération, 1.411 localités et plus de 95% du territoire de la Syrie ont été libérés», a-t-il déclaré.

Le ministre russe de la Défense a également souligné que «des localités clés avaient été libérées et les principales voies de communication avaient été débloquées» en Syrie.

«Actuellement, les forces armées syriennes contrôlent un territoire où vit plus de 90% de la population», a-t-il poursuivi.

Au cours de l’opération militaire en Syrie, les Forces aérospatiales russes ont effectué plus de 40.000 missions de combat, dont plus de 21.000 durant la nuit, a ajouté Sergueï Choïgou.

«Lors des combats, environ 122.000 objectifs terroristes ont été touchés. La plupart des terroristes ont été éliminés», a-t-il déclaré. En outre, 6.500 hectares, 1.500 kilomètres de route et 19.000 bâtiments et constructions ont été déminés par des spécialistes russes.

En outre, les militaires russes ont acquis en Syrie une riche expérience de combat qu’ils sont prêts à partager, a-t-il souligné.

Selon Sergueï Choïgou, toutes les conditions pour la renaissance de la Syrie en tant qu’État unifié sont désormais réunies. «Mais pour atteindre cet objectif, des efforts sont encore nécessaires, non seulement de la part de la Russie, mais également des autres membres de la communauté internationale», a-t-il conclu.

Source: Sputnik