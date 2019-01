Le commandant des forces de sécurité intérieure iranienne, le brigadier Hossein Ahbari, a affirmé que » ses forces jouissent de grandes capacités sécuritaires et sont prêtes à entraîner les forces de sécurité intérieure du front de la résistance palestinienne, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

S’exprimant au cours de sa rencontre avec le secrétaire général du Mouvement du Jihad Islamique en Palestine, Ziad al-Nakhla , en visite en Iran, le général Akhtari a souligné que « le Front de la résistance palestinienne a remporté des victoires contre l’occupation israélienne grâce à sa soldarité et à la participation du peuple ».

Et de poursuivre : « nos forces de sécurité intérieured sont prêtes à transférer leur expertise au front de la résistance palestinienne ».

M.Ziad Nakhalé a pour sa part souligné « le rôle de l’Iran dans les victoires réalisées par le front de la résistance palestinienne », ajoutant que « contrairement à certains pays de la région, l’Iran est le seul pays qui s’est tenu et se tient aux côtés de ce front ».

Et d’ajouter: « les ennemis dépensent des centaines de milliards de dollars pour enterrer la cause palestinienne, sauf que la résistance du peuple palestinien -malgré de nombreuses difficultés-, s’est inspirée de l’esprit révolutionnaire du guide suprême de la révolution islamique l’Imam Khamenei. Cet esprit a paralysé l’ennemi sioniste et remportera la victoire, inchallah ».

Le secrétaire général du Jihad islamique a salué l’offre du commandant des forces de sécurité internes iraniennes, se déclarant confiant que « les capacités et l’expertise de ses forces contribueront au renforcement du front de la résistance palestinienne ».

Source: Médias