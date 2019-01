Le président soudanais Omar Hassan al-Bashir a accusé les protestations contre son gouvrenement de recevoir des fonds de l’étranger et des instructions de certaines ambassades étrangères » ajoutant qu' »il promet les manifestants de trouver des solutions à la crise économique dans son pays et à une augmentation des salaires ce mois-ci », a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Le président al-Bashir a souligné: « Nous allons sortir de cette crise plus puissant et ceux qui prétendent que le bateau s’est noyé et qu’ils sautent par-dessus bord . »

S’exprimant devant un rassemblement d’ouvriers et de retraités dans le cadre des célébrations du 63e anniversaire de l’indépendance du pays , Bashir a martelé : « nous ne vendrons pas notre indépendance et notre pouvoir de décision en dollars. Le Soudan est riche avce son peuple et ses ressources naturelles « .

« En dépit de ce siège et de cette guerre, nous travaillons à relever ces défis et nous cherchons des solutions à cette souffrance persistante », a-t-il ajouté.

« J’ai vécu dans la pauvreté et la souffrance quand j’étais un facteur, je veux améliorer les conditions de travail des travailleurs soudanais », a-t-il encore noté.

L’opposant le général Fadlallah Barma Nasser, vice-président du Parti Umma national soudanais, a déclaré que « l’invitation de Bashir était un appel à un droit condamné à être annulé », indiquant c’est pourquoi nous insistons au départ de président Bachir, à la chute de son régime qui détient le monopole du pouvoir et qui a échoué dans sa mission ».

« Le mouvement populaire actuel est un début et doit être organisé. Le peuple a atteint le sommet et ne se retirera pas », a-t-il déclaré.

Entre-temps, des manifestations ont eu lieu ce Jeudi dans plusieurs villes soudanaises, à l’invitation des forces de l’opposition pour se rendre au parlement et au palais présidentiel exigeant le départ de Bashir.

Selon Reuters, les autorités soudanaises ont bloqué un certain nombre de reseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et Watts App, après que les manifestants les aient utilisées pour organiser les manifestations.

Source: Médias