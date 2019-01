Les mercenaires de la coalition saoudo-US ont subi de terribles frappes de la part de l’armée yéménite et d’Ansarullah au cours du mois qui vient de s’écouler.

Une source au sein de l’unité des tireurs d’élite de l’armée et d’Ansarullah a annoncé qu’au cours du mois de décembre, des dizaines de mercenaires saoudiens avaient été tués, lors de 1168 opérations menées par les forces yéménites.

Cette source, citée par la chaine AlMasirah, a fait état de 67 soldats et officiers saoudiens tués et blessés par les tirs de snipers yéménites et de la mort de 11 mercenaires soudanais et un officier Koweitien. Des centaines d’autres ont été tués dans diverses opérations sur différents fronts.

Et puis au-delà des frontières, les forces yéménites ont libéré plusieurs secteurs sur le front de Najrane (sud de l’Arabie), a annoncé, ce vendredi, une source militaire yéménite.

Les forces yéménites ont en outre repoussé une offensive des mercenaires sur le même front.

L’envoyé onusien pour le Yémen va se rendre à Sanaa et Ryad

Par ailleurs au niveau politique, l’émissaire onusien pour le Yémen Martin Griffiths a prévu de nouvelles négociations dans les prochains jours avec les forces populaires d’Ansarullah et le gouvernement démissionnaire yéménite soutenu par l’Arabie saoudite, tandis que le cessez-le-feu de Hodeïda est émaillé par plusieurs violations de la part de la coalition.

Griffiths doit se rendre samedi à Sanaa, capitale yéménite aux mains des forces yéménites (armée + Ansarullah), pour discuter avec des responsables d’Ansarullah et avec Patrick Cammaert, chef des observateurs de l’ONU au Yémen, qui préside le comité mixte (forces yéménites-mercenaires de la coalition) chargé notamment de mettre en oeuvre la trêve dans le port de Hodeïda, a indiqué jeudi le porte-parole des Nations unies Farhan Haq.

L’émissaire onusien doit ensuite se rendre à Ryad pour rencontrer le président yéménite démissionnaire Abd Rabbo Mansour Hadi et d’autres responsables.

L’ONU espère réunir toutes les parties d’ici la fin du mois de janvier, peut-être au Koweït, pour un suivi des avancées obtenues lors de pourparlers à Stockholm en décembre, ont fait savoir des diplomates.

Les consultations inter-yéménites en Suède ont notamment permis d’aboutir à un cessez-le-feu entré en vigueur le 18 décembre, et à la décision d’un retrait des combattants de la ville de Hodeïda et de son port, crucial pour l’acheminement de l’aide humanitaire.

Les ports d’Al-Salif et de Ras Issa sont aussi concernés par des mesures de cessation des hostilités et d’évacuation de combattants.

« L’arrêt des hostilités à Hodeïda continue de tenir », a commenté M. Haq.

Pour leur part, les forces yéménites ne cessent d’accuser les mercenaires de la coalition de violation de cette trêve.

La guerre saoudo-US contre le Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique, a provoqué la pire crise humanitaire au monde et jusqu’à 20 millions de personnes sont « en situation d’insécurité alimentaire » selon l’ONU. Il a fait plus de 10.000 morts depuis mars 2015.

Avec AlMasirah + PressTV + AFP